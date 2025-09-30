میر رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره رویداد ملی تحولی «ایران جان» سازمان صدا و سیما که با هدف تحقق سند تحول رسانه ملی و تمرکز بر ظرفیت‌ها و نظام مسائل استان‌ها طراحی شده است، گفت: این رویداد بزرگ از نوزدهم مهر ماه در استان فارس کلید خواهد خورد.

وی ادامه داد: این رویداد ملی با شعار عدالت‌گستری، هویت‌محوری و پیشران پیشرفت در هر استان به مدت یک هفته بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها متمرکز می‌شود. در استان فارس، این برنامه از ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه همزمان با یادروز و هفته بزرگداشت حضرت حافظ برگزار خواهد شد.

گستره پوشش رسانه‌ای بی‌سابقه «ایران جان، فارس ایران»



مدیرکل صدا و سیما فارس با بیان اینکه این رویداد از لحاظ پوشش رسانه‌ای ابعاد گسترده‌ای خواهد داشت افزود: تمامی بخش‌های پیام سازمان، شامل معاونت‌های صدا و سیما، شبکه‌های سیاسی و خبر و فضای مجازی ظرفیت‌ها و نظام مسائل استان را بررسی خواهند کرد. برآورد ما این است که حدود ۲۹ شبکه تلویزیونی سراسری، ۱۹ شبکه رادیویی و ده‌ها شبکه برون مرزی در این هفته تمرکز ویژه‌ای بر معرفی ظرفیت‌های استان فارس داشته باشند تا این رویداد متفاوت‌تر از سایر استان‌ها باشد.

رئوف به محورهای اصلی پوشش رسانه‌ای در فارس اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته حافظ، پرداخت ویژه‌ای به شخصیت حافظ از طریق مستندها، گزارش‌های خبری و برنامه‌های ویژه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با شعار «دین، حماسه و هنر» که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب است، شخصیت شیراز به مردم معرفی خواهد شد، همچنین با استناد به فرمایشات رهبری در دانشگاه شیراز مبنی بر اینکه «شیراز دارالعلم و دانشگاه شیراز، دارالعلمی در دارالعلم است»، به ظرفیت‌های علمی استان توجه ویژه‌ای خواهد می‌شود.

مدیرکل صدا و سیما فارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ایجاد فرصت‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری در استان فارس در این پویش گفت: رویداد «ایران جان» علاوه بر پوشش رویداد «شیراز اکسپو»، تمرکز ویژه‌ای بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های صادراتی و صنایع تبدیلی استان فارس خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های رویداد «ایران جان»، طرح و پیگیری نظام مسائل و چالش‌های کلان استان است لذا مطالبات مردم در رسانه ملی مطرح می‌شود.

رویداد «ایران جان، فارس ایران» صرفاً متعلق به صدا و سیما نیست

رئوف افزود: پیگیری اتصال آزادراه شیراز_ اصفهان و شیراز_بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب، تحقق محور راه‌آهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه ریلی در مسیر جاده تاریخی ابریشم، پیگیری تسریع در پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان، تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک برای رفع موانع و رسیدن ثمره به مردم از محورهای تمرکز این رویداد خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیما فارس گفت: این رویداد صرفاً متعلق به صدا و سیما نیست، بلکه ما به دنبال این هستیم که امتداد این رویداد را در فضای مجازی و سایر رسانه‌ها ببینیم؛ این رویداد، رویداد مردم ایران و به خصوص مردم استان فارس است و خبرگزاری‌ها و آحاد مردم باید همکاری کنند.

رئوف همچنین از مردم دعوت کرد تا در پویش‌های تولید محتوا مشارکت کرده و خاطرات یا داشته‌های خود از سفر به شیراز و استان فارس را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، در کنار برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، برنامه‌های متعددی به صورت میدانی در جای جای استان برگزار خواهد شد تا اثرگذاری این هفته در تمام نقاط فارس ملموس باشد.