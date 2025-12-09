به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس در هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۸ آذر و از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه پاس تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با تک گل اوستون ارونوف به سود سرخ‌ها خاتمه یافت.

ترکیب پیکان:

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری (۷۷- ایلیا کرمی)، مرتضی تبریزی (۶۰- علی خدادادی)، مهدی نجفی (۶۵- عرفان جمشیدی)، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی (کارت زرد)، محمدعلی فرامرزی (۶۰- میثم تیموری) و افشین صادقی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی (کارت زرد)، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون ارونوف (کارت زرد) (۸۵- یاسین سلمانی)، فرشاد احمدزاده (۸۵- رضا شکاری)، تیوی بیفوما (کارت زرد) (۷۹- علیرضا عنایت زاده) و علی علیپور (۶۹- محمدامین کاظمیان)

بازیکنان پیکان بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۲ و از بیرون محوطه جریمه بازیکن این تیم اقدام به شوت زنی کرد که پیام نیازمند با واکنش خود توپ را به کرنر فرستاد. در ادامه پرسپولیسی‌ها جریان بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۵ روی یک ضد حمله و با اشتباه خط دفاعی پیکان توپ در محوطه جریمه به تیوی بیفوما رسید اما ضربه این بازیکن دقت کافی را نداشت و توپ به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۱ بازی بازیکنان پرسپولیس روی پِرِس سنگین پیکانی‌ها توپ را لو دادند و افشین صادقی به توپ رسید و اقدام به ارسال آن کرد که توپ او از بالای سر مرتضی تبریزی رد شد و به شکل خطرناکی از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

فرصت سوزی احمدزاده

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۱۶ حمله‌ای را به سمت دروازه پیکان تدارک دیدند که روی پاس رو به جلوی علیپور، فرشاد احمدزاده در موقعیتی تک به تک با دروازه‌بان پیکان قرار گرفت اما نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و توپ را به بیرون زد.

در ادامه بازیکنان پیکان توسط فرید امیری صاحب فرصت شدند و این بازیکن در دقیقه ۱۸ با شوتی از بیرون محوطه جریمه دروازه پرسپولیس را هدف قرار داد که توپ او به شکل خطرناکی از بالای دروازه نیازمند راهی اوت شد.

مدافع پیکان ناجی دروازه تیمش شد

در دقیقه ۲۰ و روی نفوذ اوستون ارونوف به محوطه جریمه پیکان و در حالی که انتظار می‌رفت تا این بازیکن گلزنی کند اما در لحظه آخر شاهین خیری با تکل به موقع خود توپ را به کرنر فرستاد و مانع از گلزنی ارونوف شد.

نیازمند ناجی دروازه پرسپولیس شد

در دقیقه ۲۸ و روی خطای مشترک فرشاد احمدزاده و یعقوب براجعه روی بازیکن پیکان، داور در نزدیکی محوطه جریمه سرخ‌ها برای پیکان اعلام ضربه آزاد کرد که روی ارسال بازیکن این تیم، در محوطه ۱۸ قدم شاهین توکلی روی توپ تأثیر گذاشت و پیام نیازمند با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه پرسپولیس شد.

بازیکنان پرسپولیس در نیمه اول بارها در تله آفساید پیکانی‌ها گیر افتادند. در دقیقه ۴۱ اوستون ارونوف با نفوذ به محوطه جریمه پیکان می‌توانست برای پرسپولیس موقعیت سازی کند که داور خطای هَند او را اعلام کرد.

ارونوف قفل دروازه پیکان را باز کرد

در دقیقه ۳+۴۵ محمد خدابنده لو که صاحب توپ بود با پاسی بلند علی علیپور را صاحب توپ کرد و این بازیکن با یک چرخش به سمت چپ جایی که اوستون ارونوف حضور داشت پاس داد و وینگر ازبکستانی پرسپولیس با ضربه‌ای چیپ موفق شد گل اول بازی را برای سرخ‌ها به ثمر برساند.

نیمه دوم و گل آفساید برای پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ روی پاس در عمق اوستون ارونوف، علی علیپور در موقعیتی تک به تک با عرفان اسفندیاری دروازه‌بان پیکان قرار گرفت و موفق شد با شوتی زمینی و با پای چپ دروازه این تیم را برای بار دوم باز کند که داور آفساید او را اعلام کرد.

بازیکنان پرسپولیس به روند هجومی خود ادامه دادند و در دقیقه ۵۶ فرشاد احمدزاده از سمت راست و با حرکت در عرض اقدام به شوت زنی کرد که دروازه‌بان پیکان توپ را به سختی دفع کرد.

بازیکنان پیکان در دقیقه ۷۰ صاحب ضربه آزاد شدند و منصور باقری پشت توپ ایستاد و با شوتی از راه دور دروازه پرسپولیس را هدف قرار داد که پیام نیازمند توپ را به راحتی در اختیار گرفت.

پیکانی‌ها که به دنبال به ثمر رساندن گل تساوی بودند در دقیقه ۷۳ توسط منصور باقری صاحب موقعیت شد و این بازیکن از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که پیام نیاز مند به سختی توپ را راهی کرنر کرد.

در دقیقه ۹۰ بازیکنان پیکان صاحب موقعیت شدند که فراز امامعلی در محوطه جریمه پرسپولیس و در حالی که چند بازیکن این تیم او را احاطه کرده بودند اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه نیازمند به بیرون رفت.

با کسب این پیروزی پرسپولیس ۲۲ امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول صعود کرد و پیکان هم ۱۴ امتیازی و در رده یازدهم باقی ماند.