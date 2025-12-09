واکنش سازمان همکاری اسلامی به یورش اشغالگران به مقر آنروا در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کونا، در پی یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) در محله شیخ جراح واقع در قدس اشغالی ، سازمان همکاری اسلامی این اقدام را به شدت محکوم کرد.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مقر آنروا را «نقض آشکار منشور ملل متحد و قطعنامههای مربوطه آن» دانست.
این سازمان بیان کرد: آنچه رخ داد، تجاوزی جدی به احکام حقوقی صادرشده از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد آنروا است و ادامه سلسلهای از نقضهای اسرائیل نسبت به کنوانسیون مصونیتها و امتیازات سازمان ملل است که حفاظت از مقرها، کارکنان و تأسیسات آنروا را تضمین میکند.
سازمان همکاری اسلامی بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این اقدامات سازمانیافته که هدف آن تضعیف مأموریت و نقش حیاتی آنروا است، فوراً وارد عمل شود.
این سازمان تأکید کرد که این اقدامات در راستای تلاشهای رژیم اشغالگر برای از بین بردن مسئله آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنهاست.
سازمان همکاری اسلامی همچنین خواستار حمایت کامل سیاسی، حقوقی، مالی و انسانی از آنروا شد تا تداوم خدماترسانی این آژانس به آوارگان فلسطینی تضمین شود.
