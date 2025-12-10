سلیمی: حصیربافی جنوب فارس باید وارد دکوراسیون مدرن شود

مجید سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین روز از نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور در یکی از شهرستان‌های جنوبی استان، گفت: یکی از محورهای اصلی این نمایشگاه، آموزش و ارتقای کیفیت تولیدات حصیری است.

وی با اشاره به اینکه هنر حصیربافی در اغلب شهرستان‌های جنوبی فارس و روستاهای اطراف رواج دارد، ادامه داد: این هنر سنتی سال‌ها برای مصارف بومی مانند کلاه‌های حصیری، سایه‌بان، زیرانداز و طناب‌های محلی کاربرد داشته و حتی در گذشته از طناب‌های حصیری در فرایند رنگرزی نیز استفاده می‌شده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس با تأکید بر لزوم تجاری‌سازی این تولیدات تصریح کرد: هدف ما این است که حصیربافی از یک هنر صرفاً محلی فراتر رود و به محصولی کاربردی در چیدمان و دکوراسیون‌های مدرن تبدیل شود؛ برای رسیدن به این نقطه، ناچاریم برخی ایرادات رایج در تولیدات سنتی را اصلاح کنیم.

سلیمی در توضیح بخشی از این نواقص، به کلاه‌های حصیری اشاره کرد و گفت: در تولید بومی، نوارهای حصیری به صورت دایره‌ای و با نخ‌های پلاستیکی دوخته می‌شوند، اما چون ابتدا و انتهای این نوارها به‌درستی باریک و جمع نمی‌شود، هم فرم دایره‌ای کلاه کامل درنمی‌آید و هم کیفیت ظاهری محصول کاهش می‌یابد؛ این دو اشکال در بسیاری از تولیدات محلی مشاهده می‌شود.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس در پایان تصریح کرد: در این نمایشگاه تلاش کرده‌ایم با برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند، تولیدکنندگان را با استانداردهای لازم در طراحی و دوخت آشنا کنیم تا با اصلاح بخشی از فرایند تولید، محصولات حصیری باکیفیت‌تر و قابل رقابت در بازارهای گسترده‌تر عرضه شود.