نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی در مهر فارس برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی آئینی با حضور سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی با محصولات درخت نخل در شهرستان مهر برپا شد.
مجید سلیمی سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس در حاشیه این آئین گفت: دنیای امروز دنیای تجاریسازی است و صنایعدستی برای حضور مؤثر در بازار نیازمند برگزاری رویدادهای تخصصی است.
وی با اشاره به انتخاب حصیربافی به عنوان یکی از محورهای اصلی تجاریسازی توسط وزارت میراث فرهنگی افزود: حصیربافی به دلیل گستردگی صنعتگران فعال در جنوب کشور و استقبال مخاطبان، ظرفیت ویژهای برای ورود به بازارهای ملی و منطقهای دارد.
سلیمی افزود: محصولات حصیری عموماً کاربردی بومی و محلی دارد، یعنی مردم روستا عشایر که در نخلستانها مشغول کارگری و زراعت هستند کلاه حصیری، سبدهای حصیری، زیراندازهای حصیری سایهبانهای حصیری طنابهای حصیری نوارهای حصیری میبافند اما به صورت جدی اگر ما بخواهیم به حصیربافی دقت کنیم، حصیربافی به عنوان یکی از رشتههایی که در دکوراسیون مدرن مروزی کارکرد و کاربرد بسیار گستردهای پیدا کرده حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه، که در آستانه میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شده است، روستاها و شهرهای دارای ثبت ملی حصیربافی به همراه نمایندگان هفت استان جنوبی کشور محصولات خود را عرضه خواهند کرد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس همچنین اعلام کرد: برنامههای جانبی نمایشگاه شامل کارگاههای آموزشی، مسابقات و برنامههای فرهنگی با هدف تقویت روند تجاریسازی در حوزه حصیربافی برگزار میشود.
سلیمی افزود: یکی از اهداف این نمایشگاه رسیدن به این اجماع است که حصیربافی میتواند در خانههای مدرن امروزی با موفقیت و اطمینان خاطر راه پیدا کند.
او اظهار کرد: این نمایشگاه که در سالن شهدای شهرستان مهر برپا گردیده است تا ۲۰ آذرماه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
