به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع درباره خط‌خطی کردن قسمتی از اثر تاریخی ایوان قدمگاه (وندالیسم) اظهار داشت: چند روز پیش مشخص شد که ۲ فرد اقدام به خط‌خطی کردن بخشی از میراث هخامنشی تحت عنوان «ایوان قدمکاه» در انتهای کوه رحمت واقع در شهرستان ارسنجان در استان فارس کرده‌اند.

وی افزود: از آنجا که این قسمت در دل کوه قرار دارد و شاید حراست از آن مقداری مشکل باشد، این اتفاق توسط ۲ فرد رخ داد که بلافاصله پس از کسب اطلاع، پیگیری‌ها آغاز و ۲ فرد خاطی شناسایی شدند.

معاون میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه پرونده حقوقی برای ۲ فرد خاطی تشکیل شده و پیگیری قضائی برای دستگیری آنها توسط اداره حقوقی ادامه دارد، گفت: این اقدام نمونه وندالیسم است و هماهنگی‌های لازم با استادکاران مرمت سنگ جهت پاک کردن آثار خط‌خطی از روی بنا انجام شده است.

لازم به ذکر است اثر تاریخی ایوان قدمگاه در فاصله ۵۰ کیلومتری شرق تخت‌جمشید و نقش رستم و در منتهی‌الیه کوه رحمت یا مهر در محدوده جغرافیایی شهرستان ارسنجان استان فارس قرار دارد.

این اثر تاریخی که در سال ۱۳۹۹ با سرپرستی مصطفی رخشنده‌خو، تحت یک عملیات فشرده حفاظت و مرمت اضطراری قرار گرفت و از نقاشی‌ها، خطوط اسپری، رنگ‌های صنعتی و آثار تخریب پاکسازی شده بود، امروز دوباره با همان نوع آسیب‌ها و حتی شدیدتر از گذشته روبه‌رو است.