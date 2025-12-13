به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این پروژه‌ها با اتکا به اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در حال برنامه‌ریزی است و گام تازه‌ای در مسیر ارتقای وضعیت حفاظتی و مدیریت پایدار منظر میراث جهانی ساسانی فارس به شمار می‌رود.

وی با تشریح جزئیات این بسته اجرایی اظهار کرد: از مجموع ۱۰ پروژه پیش‌بینی‌شده، پنج پروژه در مجموعه جهانی بیشاپور عملیاتی خواهد شد که شامل تثبیت بدنه‌های آسیب‌دیده معماری، ایجاد مسیرهای ایمن بازدید برای گردشگران، نصب فنس حفاظتی در نقاط حساس محوطه، جمع‌آوری و ساماندهی سنگ‌های آواری پراکنده و ایجاد پوشش‌های حفاظتی بر روی بخش‌های آسیب‌پذیر آثار معماری است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: این اقدامات با هدف کاهش مخاطرات محیطی، جلوگیری از فرسایش شتاب‌گرفته آثار و ارتقای استانداردهای بازدید گردشگران اجرا می‌شود.

ابراهیمی همچنین به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در محوطه جهانی فیروزآباد اشاره کرد و گفت: انجام اقدامات حفاظتی اضطراری در بنای قلعه‌دختر، اجرای مسیر بازدید و دسترسی به فضاهای معماری کاخ اردشیر بابکان، ایجاد سالن معرفی با هدف ارتقای کیفیت بازدید، استقرار تأسیسات خدمات گردشگری در محدوده شهر تاریخی گور و ایجاد پوشش حفاظتی بر روی ترانشه آرامگاهی، پنج پروژه اصلی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

وی این طرح‌ها را از زیرساخت‌های ضروری برای حفاظت بلندمدت و مدیریت مناسب حجم رو به افزایش بازدیدکنندگان دانست.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس خاطرنشان کرد: در صورت نهایی‌شدن و اجرای این ۱۰ پروژه، تعداد طرح‌های حفاظتی، مرمتی و ساماندهی انجام‌شده در این منظر میراث جهانی از سال گذشته تاکنون به ۳۰ پروژه خواهد رسید.

ابراهیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی این مدت گفت: تاکنون ۲۰ پروژه در سه محوطه بیشاپور، فیروزآباد و سروستان به سرانجام رسیده یا در مرحله تکمیل است که شامل ۱۰ پروژه در بیشاپور، پنج پروژه در فیروزآباد و پنج پروژه در کاخ سروستان بوده است.

وی دامنه این پروژه‌ها را متنوع توصیف کرد و افزود: ساماندهی مسیرهای بازدید، مبلمان محیطی، حفاظت و مرمت سنگ‌نگاره‌ها، کاوش‌های باستان‌شناسی، آواربرداری و پاکسازی، مرمت بناها و تزئینات وابسته، بهسازی فضاهای اداری و خدماتی و نورپردازی، از جمله محورهای اصلی این طرح‌ها بوده است.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس رقم کلی اعتبارات این اقدامات را حدود ۲۵ میلیارد تومان از محل منابع ملی، استانی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت اعلام کرد و تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها، ظرفیت‌های حفاظتی و گردشگری منظر ساسانی فارس را تقویت کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران و ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم می‌سازد.