پخش زنده در تیک تاک به قیمت جان یک نفر تمام شد

پلیس آمریکا راننده ای را که به نظر می رسید هنگام پخش زنده محتوا در تیک تاک به فوت یک عابر پیاده منجر شده متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، پلیس محلی آمریکا اعلام کرد یک راننده اهل ایالت ایلینوی که هنگام پخش محتوای زنده در تیک‌تاک با عابر پیاده برخورد کرده و او را به قتل رسانده، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته است. به نوشته نیویورک‌تایمز، پلیس منطقه زیون «تاینشا مک‌کارتی ورتن» که با نام کاربری Tea Tyme در تیک‌تاک فعالیت می‌کند را به دو اتهام قتل در اثر سهل‌انگاری و استفاده از وسیله ارتباطی به شکلی که منجر به مرگ شده است متهم کرده است.

در ویدئویی که توسط کاربران دیگر بازنشر شده، این زن در حال گفت‌وگو با تلفن همراه خود دیده می‌شود که ناگهان صدای برخورد شدیدی شنیده می‌شود. در ادامه، صدای یک کودک شنیده می‌شود که می‌پرسد: «چه اتفاقی افتاد؟» و زن پاسخ می‌دهد: «با کسی تصادف کردم.»

براساس فیلم‌های دوربین‌های نظارتی، خودروی مک‌کارتی ورتن هنگام ورود به تقاطع در حالی حرکت می‌کرده که چراغ راهنمایی قرمز بوده و او نه از سرعت خود کاسته و نه مسیرش را تغییر داده است. در نتیجه این حادثه، دارن لوکاس که هدف برخورد قرار گرفته بود، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وکیل این زن در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعلام کرده است: «شواهد نشان می‌دهد که حادثه ناشی از غفلت بوده؛ اما عمدی یا همراه با قصد سهل‌انگارانه جدی نبوده است.»

