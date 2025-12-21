ناسا نقشه جدید کیهانی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، تلسکوپ فضایی SPHERE ناسا نخستین نمای سه‌بعدی از آسمان را ثبت کرده است. این تصویر شگفت‌انگیز، همه چیز از جمله گرد و غبار کیهانی قرمز سوخته، گاز هیدروژن آبی و ستاره‌های سفید، آبی و سبز را شبیه‌سازی می‌کند. چشم‌انداز پانورامای مذکور از توانایی تلسکوپ در مشاهده طول موج‌های مادون قرمز نور بهره می‌برد، طول موج‌هایی که برای چشم انسان نامرئی هستند و طیف وسیعی از رنگ‌ها را ثبت می‌کنند.

این رنگ‌ها به ستاره‌شناسان کمک می‌کنند تا مسافت تا کهکشان‌ها را تا چند صد میلیون سال نوری اندازه‌گیری کنند. چشم‌انداز سه‌بعدی، نحوه توزیع کهکشان‌ها در سراسر کیهان را نشان می‌دهد؛ کهکشان‌های قرمزتر دورتر و کهکشان‌های نزدیک‌تر آبی به نظر می‌رسند، زیرا نور آن‌ها در پدیده‌ای به نام «انتقال به سرخ» کشیده یا جمع می‌شود.

محققان از داده‌هایی که از زمان قرارگیری تلسکوپ در مدار پایین زمین در مارس ۲۰۲۵ ثبت شده، برای بررسی تغییرات کهکشان‌ها در طول تاریخ ۱۴ میلیارد ساله جهان استفاده می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند به درک بهتر نحوه شکل‌گیری اجزای کلیدی حیات در کهکشان راه شیری کمک کند.

ناسا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این ۱۰۲ طول موج مادون قرمز نور، هرچند برای چشم انسان قابل مشاهده نیست، اما در سراسر کیهان فراگیر هستند. مشاهده کامل آسمان به این شیوه، محققان را قادر می‌سازد به پرسش‌های بزرگی درباره کیهان پاسخ دهند.