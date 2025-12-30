به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این اقدام بی سابقه برای زنبورهای گرده افشان در بخش وسیعی از جنگلهای بارانی حفاظت رسمی فراهم میکند و یک سابقه حقوقی برای حفاظت از زنبورها فراهم میکند. قوانین محلی در دو شهر پرو تصویب شده اند که زنبورها را به عنوان موجوداتی دارا حق به رسمیت میشناسد. این قانون حقوق زنبورها را برای حیات، تولید مثل و زندگی در اکوسیستمهای سالم تضمین میکند.
گروههای حفاظتی معتقدند این تصمیم روی سیاستهای تنوع زیستی در فراتر از آمریکای جنوبی تأثیر میگذارد.
زنبورهای بی نیش تفاوت زیادی با زنبورعسلهای اروپایی دارند. جوامع سنتی ساکن در جنگلهای آمازون قرنها آنها را پرورش میدادند. محقان معتقدند این حشرات نقشی مهم در حفظ تنوع زیستی جنگلها دارند. زنبورهای بدون نیش جزو قدیمی ترین گونههای زنبور روی زمین هستند. حدود نیمی از جمعیت گونه زنبورهای شناخته شده در جنگلهای آمازون زندگی میکنند. محققان معتقدند آنها گرده افشانی در ۸۰ درصد گیاهان جنگلهای بارانی از جمله کاکائو، قهوره و آوکادو را برعهده دارند.
تعداد این زنبورها در سالهای اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن محل زندگی، آفت کشها و زنبورهای عسل مهاجم به شدت کاهش یافته است. محققان و حامیان محیط زیست هشدار داده اند بدون دخالت انسانی بسیاری از گونههای حیوانی ممکن است ناپدید شوند.
کونستانزا پریتو مدیر مرکز Earth Law در این باره به گاردین میگوید: این قانون نقطه عطفی در رابطه انسان با طبیعت به حساب میآید و سبب میشود زنبورهای بدون نیش مشخص شوند و به عنوان موجوداتی صاحب حق و حقوق به رسمیت شناخته شوند و همچنین نقش آنها در حفظ اکوسیستمها نیز تأیید میشود.
