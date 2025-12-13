آیت الله ناصری: بانوان در تربیت نسل آینده از سیره فاطمی الگو بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر شنبه در آئینی که به مناسبت هفته بزرگداشت زن با حضور پاسداران زن سپاه الغدیر استان یزد، برگزار شد اظهار کرد: حضرت زهرا (س) نمونهای بیبدیل از زن مسلمان در تمامی عرصههای زندگی هستند و الگوگیری از سیره آن بانوی بزرگ را ضرورت امروز جامعه است.
وی گفت: آن حضرت در جنبههای گوناگون زندگی از علم و عبادت تا همسرداری و تربیت فرزند، تجلی کامل یک انسان الهی بود و همه اعمالش برای رضای خدا انجام میشد.
ناصری افزود: حضرت زهرا (س) نه تنها الگوی ایمان و اخلاص است، بلکه در میدانهای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز راهنمایی تمامعیار برای زنان مسلمان به شمار میرود.
امام جمعه یزد با اشاره به وظیفه مهم بانوان در تربیت نسل آینده اظهار داشت: زنان مؤمن با پیروی از سیره فاطمی میتوانند در مسیر انسانسازی و تبلیغ ارزشهای دینی نقشآفرینی کنند.
وی برای نمونه به تلاش عالمان ربانی همچون حاج شیخ غلامرضا اشاره و بیان کرد: ایشان با وجود دشواریها در مناطق محروم، عمر خود را صرف ترویج دین نمودند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد همچنین با بیان اینکه دشمنان برای تحریف باورهای دینی جامعه تلاش گستردهای را در عرصه فرهنگی آغاز کردهاند، تأکید کرد: امروز صهیونیستها و جریانهای مخالف ایمان مردم، با ابزارهای رسانهای و فرهنگی در پی تضعیف دین هستند و باید با هوشیاری، حفظ ایمان و هدایت جامعه را در اولویت قرار دهیم.
ناصری خاطرنشان کرد: در مواجهه با افرادی که در ایمان خود دچار تردید شدهاند، با مهربانی و دلسوزی رفتار شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به خطر غرور و خودبینی گفت: غرور و عجب از بزرگترین آفتهای دین و علم است و میتواند انسان را از مسیر اخلاص دور کند. باید همواره مراقب باشیم تا قلبهایمان پاک، متواضع و سرشار از نیت الهی باقی بماند.
