۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

خامسی: ارتقای جایگاه زنان در یزد در گرو تدوین برنامه‌های بلندمدت است

یزد_ عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در یزد با برنامه‌ریزی بلندمدت و ساختاریافته، به سوی اثرگذاری پایدار پیشروی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسی، صبح چهارشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: بانوان یزدی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی استان نقش پررنگ و مؤثری دارند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی یزد، از جمله حمایت از زنان سرپرست خانوار، تقویت صنایع‌دستی، برگزاری جشنواره‌ها و نشست‌های خانواده‌محور تأکید کرد: این فعالیت‌ها برای اثربخشی پایدار نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت هستند.

خامسی همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌ها و شوراهای مشورتی با حضور زنان متخصص، دانشگاهی و فعال اجتماعی شد تا تصمیمات حوزه زنان از پشتوانه علمی و کارشناسی کافی برخوردار باشد.

وی طراحی مناسب فضاهای شهری برای بانوان، به‌ویژه بوستان‌های مادر و کودک را از نیازهای مغفول‌مانده شهر یزد دانست.

عضو شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: تجربه شهرهایی مانند تهران، مشهد و قم در راه‌اندازی اداره کل زنان و خانواده می‌تواند الگویی مفید برای یزد باشد؛ مشروط بر آنکه بودجه، ساختار و نیروی انسانی متخصص تأمین شود.

خامسی در پایان تأکید کرد: اگر خواهان تبدیل یزد به الگویی ملی در حوزه زنان هستیم، باید شبکه‌سازی میان فعالان زن، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ایجاد مسیرهای واقعی مشارکت زنان در مدیریت شهری را به‌طور جدی دنبال کنیم. اعتماد به زنان توانمند، امتیاز نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری هوشمند برای آینده شهری پیشرو است.

