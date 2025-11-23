فخرالسادات خامسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حقوق مالکین و تکالیف شهرداریها در طرحهای شهری، گفت: وجود املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها مجوزی برای محروم کردن مالکین از حقوق قانونی آنها برای مدت نامعلوم و نامحدود نیست.
وی با تأکید بر قوانین و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: محروم کردن مالکین از ساخت، فروش، اجاره یا بهرهبرداری قانونی از املاکشان، مغایر با قانون و حقوق شهروندی است.
خامسی با اشاره به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰، خاطرنشان کرد: شهرداریها موظفند حداکثر ظرف ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح، نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام کنند.
عضو شورای شهر یزد در ادامه افزود: در مواردی که اجرای طرح بیش از ۵ سال به طول بینجامد، مالکین همچنان حق بهرهبرداری از ملک خود را دارند و در صورت اجرای طرح در کمتر از ۵ سال، مالک هنگام اخذ پروانه، متعهد میشود که در صورت شروع طرح قبل از پایان این مدت، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
خامسی بر لزوم پایبندی شهرداریها به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری تأکید و تصریح کرد: صدور بهموقع پروانهها و خرید و تملک املاک واقع در طرحها باید بهطور دقیق انجام شود تا حقوق مردم تضییع نشود.
وی در پایان، اطلاعرسانی به مردم درباره حقوق مالکانه و تکالیف شهرداری را از وظایف شورا و مدیریت شهری دانست و گفت: شهروندان باید با آگاهی کامل از حقوق خود، بتوانند اقدامات قانونی و صحیحی انجام دهند.
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