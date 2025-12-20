صعود طلا با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا؛ نقره رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، افزایش خوشبینی نسبت به کاهش دوباره نرخ بهره از سوی فدرالرزرو آمریکا، موجب رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی شده و نقره نیز تحت تأثیر تقاضای بالای سرمایهگذاری و محدودیت عرضه، به یک رکورد جدید دست یافته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۴ درصد افزایش به ۴۳۳۸ دلار و ۸۸ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰.۵۲ درصدی، ۴۳۸۷ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
در بازار نقره، قیمت هر اونس با جهش ۳.۴۸ درصدی به رکورد ۶۷ دلار و ۴۹ سنت رسید. نقره طی یک هفته گذشته ۸.۴ درصد افزایش قیمت داشته و بازده سالانه آن به ۱۳۲ درصد رسیده؛ رقمی که رشد ۶۵ درصدی سالانه طلا را پشت سر گذاشته است.
تحلیلگران تقاضای بالای سرمایهگذاری و محدودیت عرضه را عوامل اصلی جهش قیمت نقره عنوان میکنند. در همین حال، انتشار دادههای اقتصادی آمریکا انتظارات برای کاهش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده است.
بر اساس آمارها، نرخ تورم مصرفکننده در آمریکا در ماه نوامبر ۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که کمتر از پیشبینی ۳.۱ درصدی بازار بوده است. همچنین وزارت کار آمریکا اعلام کرد نرخ بیکاری در نوامبر به ۴.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ محسوب میشود.
برآورد معاملهگران نشان میدهد فدرالرزرو ممکن است نرخ بهره را دستکم دو بار طی سال ۲۰۲۶ کاهش دهد.
در میان دیگر فلزات گرانبها، پلاتین نیز با افزایش ۲.۴۸ درصدی، به قیمت ۱۹۷۴ دلار و ۴۵ سنت در هر اونس معامله شد.
نظر شما