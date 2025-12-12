افت محسوس آسانی در استقلال/ ۴ بازی بدون گل و پاس گل

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال پیش از آغاز فصل جدید با جذب یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی گوانگجوی کره جنوبی، یکی از خریدهای مهم خود را انجام داد. آبی‌ها برای صدور رضایتنامه این بازیکن رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار به باشگاه کره‌ای پرداخت کردند تا او از ابتدای فصل در اختیار تیم باشد.

آسانی خیلی زود جایگاه ثابتی در ترکیب استقلال پیدا کرد و با حرکات تاکتیکی، گلزنی و نمایش‌های مؤثر، نظر مثبت کادر فنی و هواداران را جلب کرد. او تاکنون در ۱۱ مسابقه لیگ برتر به میدان رفته و با ۵ گل زده بهترین آمار گلزنی را در میان بازیکنان استقلال به نام خود ثبت کرده است. با این حال، این بازیکن در چهار دیدار اخیر نتوانسته گل یا پاس گلی به نام خود ثبت کند.

آخرین گلزنی آسانی برای استقلال به مسابقه برابر پادیاب خلخال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی بازمی‌گردد؛ دیداری که در آن هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. او اما در بازی‌های مقابل الوصل امارات، فولاد خوزستان، پرسپولیس و ملوان عملکرد قابل‌قبولی ارائه نکرده و از روزهای اوج خود فاصله گرفته است.

در شرایطی که رامین رضائیان نیز توانایی بازی در پست وینگر راست را دارد، باید دید ریکاردو ساپینتو در دیدارهای پیش‌رو چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا تغییر در ترکیب اصلی ایجاد می‌شود یا آسانی همچنان به‌عنوان بازیکن ثابت در زمین حضور خواهد داشت.