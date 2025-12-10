به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با تأکید بر اینکه خاک زیرساخت اصلی تمدن ایرانی و پایه کشاورزی پیشرفته این سرزمین بوده، اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم نقش بی‌بدیل خاک در هویت تاریخی و تمدنی ما، بیشترین بی‌مهری به آن شده است.

وی خاک را ضامن امنیت غذایی پایدار دانست و افزود: امروز با کمبود نهاده‌های دامی و محصولات استراتژیک مانند ذرت و جو مواجهیم اما کمتر به این فکر می‌کنیم که اگر خاک سالم نباشد، بحران غذا به‌مراتب عمیق‌تر و هزینه‌برتر خواهد بود.

خاک سالم بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: کشت فراسرزمینی که این روزها مطرح است، نشان می‌دهد خاک سالم یک سرمایه راهبردی و منبع ارزشمند اقتصادی است.

وی با اشاره به نقش خاک سالم در تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد: خاک سالم هزینه تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد و کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم می‌سازد.

به گفته استاندار، در مقابل سرعت نگران‌کننده فرسایش خاک در کشور و حتی برخی اقدامات نادرست کشاورزی در دامنه کوه‌ها، اندک خاک باقیمانده را نیز نابود می‌کند و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرتی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

جمالی‌نژاد گسترش بیابان‌زایی و فرسایش بادی را تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی و حتی سکونتگاه‌های انسانی برشمرد و گفت: ریزگردها و غبار محلی نه تنها سلامت مردم را به خطر انداخته، بلکه برخی روستاها در شرق کشور در عمل زیر شن مدفون شده‌اند.

ضرورت تدوین سند ملی پایش و حفاظت خاک

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر تشدید تخریب خاک، تدوین سند ملی پایش و حفاظت خاک را ضروری دانست و اظهارکرد: یکپارچه‌سازی قوانین، تعیین شاخص‌های سلامت خاک و تقویت سازوکارهای نظارتی باید در اولویت دولت قرار گیرد. متأسفانه هنوز حفاظت از خاک در صدر اولویت‌های تصمیم‌گیران نیست.

استاندار اصفهان سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های بیابان‌زدایی و آبخیزداری را حیاتی خواند و گفت: بسیاری از عملیات آبخیزداری در مکان‌های نادرست انجام می‌شود و جاهایی که واقعاً نیاز است، رها شدند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد سامانه ملی نقشه‌های خاک، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه خاک، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی خاک ایران و اصفهان، تأسیس مرکز نوآوری خاک و آب در پارک علم و فناوری و توسعه اقتصاد چرخشی خاک تأکید کرد و با انتقاد از ضعف ارتباط میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: دانشگاه‌های بزرگ اصفهان از بهترین‌های جهان در حوزه خاک‌شناسی هستند اما متأسفانه مانند آب، برای خاک کسی فریاد نمی‌زند. سیاست‌گذاری بدون پشتوانه علمی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه حفاظت از خاک انتخاب امروز نیست، بلکه وظیفه تاریخی ماست، اظهار کرد: اصفهان باید به شهری کاملاً دوستدار محیط‌زیست تبدیل شود.

جمالی نژاد با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای بدون مشارکت واقعی مردم، کشاورزان و ذی‌نفعان موفق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: خاک فقط خاک نیست؛ سرمایه ملت، هویت تمدنی، بنیان اقتصاد و میراث آیندگان ماست.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استاندار و سایر مدیران ارشد و کارشناسان حوزه آب و خاک استان برگزار شد، سند پایش، حفظ و توسعه پایدار خاک‌های استان اصفهان رونمایی شد.