به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس امنیت و فناوری بانکی با تأکید بر لزوم کاهش وابستگی نظام پرداخت کشور به کارت، گفت: آینده نظام بانکی در گرو تمرکززدایی، توسعه روش‌های جایگزین پرداخت و ایجاد راهکارهای قابل اتکا در شرایط بحران است.

حسین پوری، کارشناس امنیت و فناوری بانکی، در گفت‌وگو با «سکه صبح» با اشاره به تجربه مردم از اختلال‌های مقطعی کارت‌های بانکی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در نظام‌های نوین پرداخت، کاهش وابستگی به یک هسته یا نهاد مرکزی و جلوگیری از ایجاد «نقطه تک‌خرابی» در شبکه پرداخت است.

تمرکززدایی؛ راهکار کاهش ریسک در نظام پرداخت

وی با بیان اینکه تمرکززدایی به معنای توزیع پردازش تراکنش‌ها در چند شبکه است، افزود: در حوزه کارت که ابزار اصلی پرداخت کاربران بانکی محسوب می‌شود، باید وابستگی به این ابزار کاهش یابد تا در صورت بروز اختلال، کل سیستم پرداخت دچار مشکل نشود.

پوری ادامه داد: راهکارهایی مانند پرداخت‌های مبتنی بر USSD، سرویس‌های NFC و سایر ابزارهای جایگزین در همین راستا طراحی شده‌اند و بانک مرکزی نیز این رویکرد را در برنامه‌های خود قرار داده و به‌صورت جدی در حال پیاده‌سازی آن است.

این کارشناس امنیت بانکی با اشاره به رفتار پرداختی مردم گفت: به دلیل سهولت پرداخت‌های آنلاین، گرایش عمومی به سمت اپلیکیشن‌های موبایلی، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک افزایش یافته است؛ اما نباید از این نکته غافل شد که هر سرویس آنلاین، احتمال از دسترس خارج شدن دارد.

پوری تأکید کرد: در شرایط عادی، سرعت پرداخت اهمیت بالایی دارد، اما در شرایط خاص و بحرانی، اولویت با امکان انجام پرداخت است، نه سرعت آن. در چنین شرایطی، وجود راهکارهای آفلاین‌محور مانند کیف پول الکترونیک می‌تواند نقش حیاتی ایفا کند.

وی با بیان اینکه تنوع ابزارهای پرداخت یک ضرورت است، گفت: داشتن چند روش جایگزین پرداخت، حتی اگر سرعت کمتری داشته باشند، از تمرکز صرف بر یک ابزار پرسرعت اما آسیب‌پذیر، منطقی‌تر و ایمن‌تر است.

این کارشناس فناوری بانکی درباره روش‌های نوین پرداخت مانند اسکن اثر انگشت، کف دست یا چشم اظهار کرد: استفاده از این فناوری‌ها نیازمند زیرساخت، ابزار فنی و فرهنگ‌سازی است. برای مثال، فناوری NFC سال‌هاست در دنیا استفاده می‌شود، اما در ایران به‌دلیل محدودیت‌های زیرساختی، تحریم‌ها و نیاز به تجهیزات خاص، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

پوری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم فراهم نشود، امکان بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین پرداخت وجود نخواهد داشت؛ اما با فراهم شدن این بسترها، مردم می‌توانند پرداخت‌های سریع‌تر، امن‌تر و متنوع‌تری را تجربه کنند.