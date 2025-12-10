افزایش ۱۱۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح محمدی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد، سو مصرف مواد مخدر به‌ویژه مواد صنعتی را سومین آسیب جدی اجتماعی عنوان کرد و افزود: آمارهای موجود نشان‌دهنده افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در استان و رشد ۱۱۰ درصدی آن است.

وی اظهار کرد: تلاش‌های مستمر مسئولان و دستگاه‌های امنیتی سبب شده استان همواره در میان سه استان برتر کشور از نظر شاخص‌های امنیتی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از کاهش قابل‌توجه جرایم در ماه‌های اخیر خبر داد و بیان کرد: در برخی حوزه‌ها شاهد کاهش ۶۰ تا ۹۰ درصدی جرایم بوده‌ایم که این موفقیت نتیجه همکاری و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.

وی درباره برنامه‌های پیش‌رو در حوزه مقابله با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی، ادامه داد: طرح‌های ویژه نظارتی بر اماکن عمومی از جمله کافه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و فست‌فودها توسط نیروی انتظامی در حال اجرا است.

محمدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با مواد مخدر،، یادآور شد: در صورت نیاز، از ظرفیت بسیج و دیگر نهادهای اجتماعی نیز برای تقویت نظارت و کنترل استفاده خواهد شد.

وی از برگزاری کارگاه و همایش منطقه‌ای آموزش مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه آموزشی ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد سطح دو و سه از ۲۵ تا ۲۷ آذر در استان برگزار خواهد شد.