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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

طی سال جاری/

38 باند قاچاق مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

38 باند قاچاق مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: به گفته معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد طی 9 ماه گذشته 38 باند قاچاق مواد مخدر در این استان متلاشی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در دولت جدید ظهر یکشنبه با حضور استاندار، معاون سیاسی و امنیتی و مسئولین انتظامی، فرهنگی و... برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست بر جلوگیری ازگرایش به مواد مخدر وآسیبهای آن از طریق کار فرهنگی تاکید کرد و گفت: در کنار این مقابله جدی با ورود و توزیع و همچنین درمان معتادان به صورت مستمرمورد توجه قرار گیرد.

سید موسی خامی افزود: آگاهی بخشی در زمینه عواقب سوء، خطرناک و خانمان سوز اعتیاد در خانواده ها و جامعه باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی بر نظارت و مقابله جدی و دائمی  در کنترل ورود مواد مخدر، برخورد قاطع با عاملین وارد کننده و توزیع کننده و شناسایی مناطق آلوده و پر مصرف  تاکید کرد و افزود: باید براساس شناخت و برنامه ریزی لازم به مقابله با این پدیده خانمانسوز رفت.

خادمی تصریح کرد: تقویت ارزشهای دینی و پایبندی به آنها، ارائه آموزشهای لازم با برپایی همایشها و کارگاههای مختلف آموزشی برای پیشگیری، اطلاع رسانی مداوم از عواقب پر خطر انواع مواد اعتیاد آور، فراهم کردن زمینه برای مشارکت مردم در پیشگیری و مقابله، کنترل گلوگاههای ورود مواد به داخل استان و شناسایی علل گرایش به مواد می تواند نقش مهمی در کاهش اعتیاد داشته باشد.

پیشگیری از درون خانواده آغاز شود

در ادامه این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم گفت: پیشگیری از اعتیاد باید در سطح‌های پایین جامعه از جمله درون خانواده‌ها آغاز شود.

فتاح محمدی افزود: با فرهنگ‌سازی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح استان می‌توان تمایل به کشت و مصرف مواد مخدر را کاهش داد.

وی تصریح کرد: توجه به برنامه‌های اوقات فراغت جامعه هدف، می‌تواند کمک کار خوبی در راستای مقابله با مصرف مواد مخدر باشد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: در 9 ماه امسال قریب به دو تن و 272 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

محمد‌لطیف حسن‌پور با اشاره به رشد 11درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته  افزود: عمده کشفیات مواد مخدر تریاک، هروئین، حشیش و شیشه بوده است.

وی از رشد 10درصدی دستگیری قاچاقچیان خبرداد و گفت: در سال جاری بیش‌از هزار و 25 قاچاقچی مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده اند.

حسن پور بیان داشت: 38 باند قاچاق و توزیع مواد مخدر نیز متلاشی شده است.

 

کد مطلب 2196013

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