38 باند قاچاق مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در دولت جدید ظهر یکشنبه با حضور استاندار، معاون سیاسی و امنیتی و مسئولین انتظامی، فرهنگی و... برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست بر جلوگیری ازگرایش به مواد مخدر وآسیبهای آن از طریق کار فرهنگی تاکید کرد و گفت: در کنار این مقابله جدی با ورود و توزیع و همچنین درمان معتادان به صورت مستمرمورد توجه قرار گیرد.

سید موسی خامی افزود: آگاهی بخشی در زمینه عواقب سوء، خطرناک و خانمان سوز اعتیاد در خانواده ها و جامعه باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی بر نظارت و مقابله جدی و دائمی در کنترل ورود مواد مخدر، برخورد قاطع با عاملین وارد کننده و توزیع کننده و شناسایی مناطق آلوده و پر مصرف تاکید کرد و افزود: باید براساس شناخت و برنامه ریزی لازم به مقابله با این پدیده خانمانسوز رفت.

خادمی تصریح کرد: تقویت ارزشهای دینی و پایبندی به آنها، ارائه آموزشهای لازم با برپایی همایشها و کارگاههای مختلف آموزشی برای پیشگیری، اطلاع رسانی مداوم از عواقب پر خطر انواع مواد اعتیاد آور، فراهم کردن زمینه برای مشارکت مردم در پیشگیری و مقابله، کنترل گلوگاههای ورود مواد به داخل استان و شناسایی علل گرایش به مواد می تواند نقش مهمی در کاهش اعتیاد داشته باشد.

پیشگیری از درون خانواده آغاز شود

در ادامه این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم گفت: پیشگیری از اعتیاد باید در سطح‌های پایین جامعه از جمله درون خانواده‌ها آغاز شود.

فتاح محمدی افزود: با فرهنگ‌سازی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح استان می‌توان تمایل به کشت و مصرف مواد مخدر را کاهش داد.

وی تصریح کرد: توجه به برنامه‌های اوقات فراغت جامعه هدف، می‌تواند کمک کار خوبی در راستای مقابله با مصرف مواد مخدر باشد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: در 9 ماه امسال قریب به دو تن و 272 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

محمد‌لطیف حسن‌پور با اشاره به رشد 11درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: عمده کشفیات مواد مخدر تریاک، هروئین، حشیش و شیشه بوده است.

وی از رشد 10درصدی دستگیری قاچاقچیان خبرداد و گفت: در سال جاری بیش‌از هزار و 25 قاچاقچی مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده اند.

حسن پور بیان داشت: 38 باند قاچاق و توزیع مواد مخدر نیز متلاشی شده است.