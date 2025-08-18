تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر فتاح محمدی عصر دوشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی گفت: باید خود را برای پیشگیری، کنترل و مقابله با این آسیب‌ها آماده کنیم. سرعت گسترش این معضلات به‌گونه‌ای است که نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت ساماندهی تشکل‌های مردمی فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: «تشکل‌های جدیدی که در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر فعالیت می‌کنند باید بر اساس اساسنامه، وظایف و مأموریت‌هایشان به دستگاه‌های مرتبط معرفی شوند.

وی پیگیری مصوبات جلسات قبلی را نیز ضروری دانست و هشدار داد: اگر پیگیری صورت نگیرد، بخش زیادی از مصوبات عملیاتی نخواهد شد.

حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر

محمدی با اشاره به لزوم شناسایی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تصریح کرد: خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی، ناتوان یا فاقد سرپرست است باید شناسایی و با مشارکت خیرین تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

تدوین برنامه چهار ساله مبارزه با مواد مخدر

وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کارگروه دانست و از تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید دانشگاهی تهیه خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خودکشی، طلاق و مواد مخدر را سه اولویت اصلی استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های محله‌محور برای مبارزه با مواد مخدر، تصریج کرد: طرح خانه محله با محوریت مساجد، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج در دست اجرا است و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی به کاهش موازی‌کاری منجر خواهد شد.

نظارت هوشمند بر اماکن عمومی

محمدی با اشاره به لزوم نظارت بر کافی‌شاپ‌ها و اماکن عمومی تأکید کرد: نیروی انتظامی باید با شناخت دقیق و بدون ایجاد مزاحمت برای جوانان، بر این مراکز نظارت کند.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد پارک‌های محله‌ای در مناطق حاشیه‌ای یاسوج خبر داد و کمبود فضای سبز را یکی از معضلات این مناطق عنوان کرد.

معاون استاندار از حضور فعال اعضای کارگروه و به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های مردمی تقدیر کرد و گفت: خدمت در این حوزه نیازمند عشق و ایثار است و از همه کسانی که با وجود مشغله‌های زیاد در این جلسه حضور یافته‌اند، تشکر می‌کنم.