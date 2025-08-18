  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر در کهگیلویه وبویراحمد

تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر فتاح محمدی عصر دوشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی گفت: باید خود را برای پیشگیری، کنترل و مقابله با این آسیب‌ها آماده کنیم. سرعت گسترش این معضلات به‌گونه‌ای است که نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت ساماندهی تشکل‌های مردمی فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: «تشکل‌های جدیدی که در حوزه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر فعالیت می‌کنند باید بر اساس اساسنامه، وظایف و مأموریت‌هایشان به دستگاه‌های مرتبط معرفی شوند.

وی پیگیری مصوبات جلسات قبلی را نیز ضروری دانست و هشدار داد: اگر پیگیری صورت نگیرد، بخش زیادی از مصوبات عملیاتی نخواهد شد.

حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر

محمدی با اشاره به لزوم شناسایی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تصریح کرد: خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی، ناتوان یا فاقد سرپرست است باید شناسایی و با مشارکت خیرین تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

تدوین برنامه چهار ساله مبارزه با مواد مخدر

وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کارگروه دانست و از تدوین طرح جامع چهارساله برای مقابله با مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید دانشگاهی تهیه خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خودکشی، طلاق و مواد مخدر را سه اولویت اصلی استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های محله‌محور برای مبارزه با مواد مخدر، تصریج کرد: طرح خانه محله با محوریت مساجد، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج در دست اجرا است و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی به کاهش موازی‌کاری منجر خواهد شد.

نظارت هوشمند بر اماکن عمومی

محمدی با اشاره به لزوم نظارت بر کافی‌شاپ‌ها و اماکن عمومی تأکید کرد: نیروی انتظامی باید با شناخت دقیق و بدون ایجاد مزاحمت برای جوانان، بر این مراکز نظارت کند.
وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد پارک‌های محله‌ای در مناطق حاشیه‌ای یاسوج خبر داد و کمبود فضای سبز را یکی از معضلات این مناطق عنوان کرد.

معاون استاندار از حضور فعال اعضای کارگروه و به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های مردمی تقدیر کرد و گفت: خدمت در این حوزه نیازمند عشق و ایثار است و از همه کسانی که با وجود مشغله‌های زیاد در این جلسه حضور یافته‌اند، تشکر می‌کنم.

کد خبر 6564077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها