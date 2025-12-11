حماس عادی سازی روابط بولیوی و رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، امروز با صدور بیانیهای تصمیم دولت بولیوی مبنی بر از سرگیری روابط دیپلماتیک با رژیم جنایتکار صهیونیستی را پس از ۱۴ سال به شدت محکوم کرد.
حماس در این بیانیه، عقبنشینی دولت بولیوی از «اقدام افتخارآمیز» دولت پیشین این کشور را که در پی نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، روابط خود را با این رژیم قطع کرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.
حماس از دولت بولیوی خواست که شریک روند بهبود وجهه رژیم جنایتکار صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مجرم آن نشود و به مواضع تاریخی خود در حمایت از آرمان عادلانه مردم فلسطین و مبارزه مشروع آنها برای آزادی و استقلال پایبند بماند.
در پایان این بیانیه، بار دیگر از تمامی کشورها و سازمانهای بین المللی خواسته شده تا به منزوی کردن رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن آن در برابر جنایاتش علیه مردم فلسطین و نقض فاحش قوانین بینالمللی و ارزشهای انسانی ادامه دهند.
بولیوی و رژیم صهیونیستی دوشنبه رسماً اعلام کردند که روابط خود را از سر خواهند گرفت و سفارتهایشان به صورت متقابل بازگشایی خواهد شد.
نظر شما