سیمایی صراف: بیش از ۱۳۲ مراسم روز دانشجو با حضور مسئولان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در خصوص حضور مسئولان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو، اظهار کرد: روز دانشجو امسال از جمله مراسمهایی بود که شاهد بودیم که پرشور و با استقبال بالا برگزار شد.
وی ادامه داد: مجموعاً بیش از ۱۳۲ مراسم با حضور رئیس جمهور وزرا و همچنین استانداران در سراسر کشور برگزار شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: گفتنی است علاوه بر آن ۱۰۰ نشست، در ۳۲ نشست دانشجویی هم وزرا، معاون رئیسجمهور و استانداران شرکت کردند و مسائل و مشکلات دانشگاهها را از زبان مستقیمِ خود دانشجویان شنیدند.
وی با اشاره به نتایج به دست آمده از این نشستها، بیان کرد: قرار شد که ما محورهای مطالبات دانشجویی را یک جمعبندی بکنیم و یک تحلیل محتوایی نیز بر آن تهیه کنیم و خدمت آقای رئیسجمهور، انشاءالله تقدیم خواهد شد.
نظر شما