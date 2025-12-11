  1. سلامت
بانوان فرهیخته دانشگاه ستون‌های پیشرفت و سلامت جامعه‌اند

بانوان فرهیخته دانشگاه ستون‌های پیشرفت و سلامت جامعه‌اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نقش اثرگذار زنان را در آموزش، پژوهش و ارتقای سلامت جامعه، تعیین‌کننده و افتخارآفرین توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پیامی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با قدردانی از تلاش بانوان دانشگاه، نقش اثرگذار آنان را در آموزش، پژوهش و ارتقای سلامت جامعه، تعیین‌کننده و افتخارآفرین توصیف کرد.

متن پیام تبریک به شرح زیر است:

بسمه تعالی

سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر، فرصتی ارزشمند

برای تکریم مقام والای بانوان و یادآوری نقش بی‌بدیل آنان در تعالی جامعه است. زنان، سرچشمه مهر، ایثار و دانایی‌اند و حضورشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، چراغ راه آینده‌ای روشن برای کشور عزیزمان ایران است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران مفتخر است که بانوان فرهیخته و توانمندی در جایگاه استاد، مدیر، پژوهشگر، دانشجو و همکاران حوزه درمان و بهداشت دارد که با تلاش‌های بی‌وقفه خود، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند. این حضور پرشور و مسئولانه، نشانگر توانایی و شایستگی زن ایرانی در ساختن فردایی بهتر است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز زن و میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از همه بانوان دانشگاه که با همت و تلاش خود، در مسیر آموزش، پژوهش و خدمت به مردم گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای آنان در تمامی عرصه‌های زندگی، سلامتی، موفقیت و سربلندی آرزو دارم.

