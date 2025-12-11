به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پیامی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، با قدردانی از تلاش بانوان دانشگاه، نقش اثرگذار آنان را در آموزش، پژوهش و ارتقای سلامت جامعه، تعیین‌کننده و افتخارآفرین توصیف کرد.

متن پیام تبریک به شرح زیر است:



بسمه تعالی



سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر، فرصتی ارزشمند

برای تکریم مقام والای بانوان و یادآوری نقش بی‌بدیل آنان در تعالی جامعه است. زنان، سرچشمه مهر، ایثار و دانایی‌اند و حضورشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، چراغ راه آینده‌ای روشن برای کشور عزیزمان ایران است.



دانشگاه علوم پزشکی ایران مفتخر است که بانوان فرهیخته و توانمندی در جایگاه استاد، مدیر، پژوهشگر، دانشجو و همکاران حوزه درمان و بهداشت دارد که با تلاش‌های بی‌وقفه خود، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند. این حضور پرشور و مسئولانه، نشانگر توانایی و شایستگی زن ایرانی در ساختن فردایی بهتر است.



اینجانب ضمن گرامیداشت روز زن و میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از همه بانوان دانشگاه که با همت و تلاش خود، در مسیر آموزش، پژوهش و خدمت به مردم گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای آنان در تمامی عرصه‌های زندگی، سلامتی، موفقیت و سربلندی آرزو دارم.