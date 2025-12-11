  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

قاسمی: «بر آستان آفتاب» الگوی موفق در حفظ و ترویج اندیشه امام راحل است

قاسمی: «بر آستان آفتاب» الگوی موفق در حفظ و ترویج اندیشه امام راحل است

خمین- معاون فرهنگ، هنر و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) گفت: رویداد بر آستان آفتاب، می تواند الگویی عملی موفق برای انتقال اندیشه امام راحل به نسل جدید ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر قاسمی ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه چهارمین هفته فرهنگی خمین اظهار کرد: حضور گسترده خانواده‌ها و جوانان و مشارکت فعال مردم، جلوه‌ای روشن از همدلی و تعلق اجتماعی شهروندان خمین در این رویداد بود.

وی افزود: مشارکت گسترده مردم، سرمایه محوری رویداد «بر آستان آفتاب» بود و نشان داد صیانت از میراث معنوی امام خمینی (ره) وظیفه‌ای مشترک و نیازمند همکاری همه نهادهای اجتماعی است.

قاسمی تصریح کرد: هر یک از این برنامه‌ها بخشی از روند تبیین هویت انقلاب و بازخوانی میراث معنوی امام خمینی (ره) را تکمیل می‌کرد.

وی ادامه داد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستا با تلاش مداوم، نقش محوری در تصمیم‌گیری و پیشبرد برنامه‌های نظام در مناطق روستایی دارند و این مسئولیت با اعتماد حاکمیت به مردم به آنان واگذار شده است.

معاون فرهنگ، هنر و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تاکید کرد: امید می‌رود دستاوردهای این دوره زمینه‌ساز اجرای برنامه‌هایی گسترده‌تر و مؤثرتر در مسیر تقویت هویت فرهنگی و صیانت از میراث امام خمینی (ره) باشد.

وی افزود: این رویداد با مجموعه‌ای از کارگاه‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و هنری، زمینه معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و اندیشه امام خمینی (ره) به نسل امروز را فراهم کرد.

قاسمی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که برنامه‌های فرهنگی به سمت مشارکت‌محوری و تولید محتوای اصیل حرکت کند.

وی تصریح کرد: تجربه هفته فرهنگی خمین نشان داد مشارکت فعال جوانان، اثرگذاری برنامه‌ها را افزایش داده و پیام انقلاب و اندیشه امام را با وضوح و ماندگاری بیشتر منتقل می‌کند.

کد خبر 6685866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها