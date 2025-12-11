قاسمی: «بر آستان آفتاب» الگوی موفق در حفظ و ترویج اندیشه امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر قاسمی ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه چهارمین هفته فرهنگی خمین اظهار کرد: حضور گسترده خانواده‌ها و جوانان و مشارکت فعال مردم، جلوه‌ای روشن از همدلی و تعلق اجتماعی شهروندان خمین در این رویداد بود.

وی افزود: مشارکت گسترده مردم، سرمایه محوری رویداد «بر آستان آفتاب» بود و نشان داد صیانت از میراث معنوی امام خمینی (ره) وظیفه‌ای مشترک و نیازمند همکاری همه نهادهای اجتماعی است.

قاسمی تصریح کرد: هر یک از این برنامه‌ها بخشی از روند تبیین هویت انقلاب و بازخوانی میراث معنوی امام خمینی (ره) را تکمیل می‌کرد.

وی ادامه داد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستا با تلاش مداوم، نقش محوری در تصمیم‌گیری و پیشبرد برنامه‌های نظام در مناطق روستایی دارند و این مسئولیت با اعتماد حاکمیت به مردم به آنان واگذار شده است.

معاون فرهنگ، هنر و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تاکید کرد: امید می‌رود دستاوردهای این دوره زمینه‌ساز اجرای برنامه‌هایی گسترده‌تر و مؤثرتر در مسیر تقویت هویت فرهنگی و صیانت از میراث امام خمینی (ره) باشد.

وی افزود: این رویداد با مجموعه‌ای از کارگاه‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و هنری، زمینه معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و اندیشه امام خمینی (ره) به نسل امروز را فراهم کرد.

قاسمی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که برنامه‌های فرهنگی به سمت مشارکت‌محوری و تولید محتوای اصیل حرکت کند.

وی تصریح کرد: تجربه هفته فرهنگی خمین نشان داد مشارکت فعال جوانان، اثرگذاری برنامه‌ها را افزایش داده و پیام انقلاب و اندیشه امام را با وضوح و ماندگاری بیشتر منتقل می‌کند.