۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

همایش اسوه‌های صبر و مقاومت استان مرکزی

اراک- در این ویدئو همایش اسوه‌های صبر و مقاومت استان مرکزی را ملاحظه می کنید.

