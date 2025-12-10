https://mehrnews.com/x39Qhq ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷ کد خبر 6685040 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷ همایش اسوههای صبر و مقاومت استان مرکزی اراک- در این ویدئو همایش اسوههای صبر و مقاومت استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6685040 کپی شد مطالب مرتبط استاندار مرکزی: آینده روشن کشور در گرو دعای خیر مادران شهدا است رئیسی: هویت زن مسلمان در برابر جریانهای حقوق زنان غربی ویژه است بسته خبری نوزدهم آذرماه استان مرکزی خون شهدا؛ چراغ راه ملت ایران و مشعل فروزانی در مسیر عدالت و آزادی استان مرکزی خاستگاه فرهیختگان و بانوان توانمند کشور است برچسبها فرهنگ ایثار و شهادت اراک تجلیل از مادران شهدا
