کریم نیا در دسته ۶۵ کیلوگرم برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت دسته وزنی ۶۵ کیلوگرم شاید یکی از شلوغ ترین و جذاب ترین رقابت‌های روز دوم مسابقات پاراوزنه برداری در سالن دبی کلاب بود. جایی که محمد کریم نیا نماینده شایسته بختیاری و خوزستانی تبار کاروان پاراوزنه برداری ایران موفق شد با درخشش و عملکرد تحسین برانگیز خود در رقابت با رقبای قدرتمند ترکمنستان، مالزی و ازبکستان که رکوردهای جهانی این رده سنی را یکی پس از دیگری شکستند، با مهار وزنه ۱۳۲ کیلوگرم صاحب یک نشان برنز ارزشمند شود.

کریم نیا اولین حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان را در دبی تجربه می‌کند و کادرفنی روی درخشش این جوان با انگیزه در آتیه‌ای نزدیک بسیار امیدوارند.

در این دسته وزنی وزنه بردارانی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، هند، فیلیپین، قرقیزستان، مالزی، تایلند و چین تایپه حضور داشتند که با نماینده کشورمان به رقابت پرداختند.