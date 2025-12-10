وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۵۷ کیلومتری رخ داده است.

اخبار از خسارات و تلفات این زلزله مخابره نشده است.