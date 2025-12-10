وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند.
مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۵۷ کیلومتری رخ داده است.
اخبار از خسارات و تلفات این زلزله مخابره نشده است.
منابع خبری از زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر در شمال کلمبیا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند.
مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۵۷ کیلومتری رخ داده است.
اخبار از خسارات و تلفات این زلزله مخابره نشده است.
نظر شما