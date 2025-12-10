  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در کلمبیا

منابع خبری از زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر در شمال کلمبیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای با قدرت ۵.۸ ریشتر شمال کلمبیا را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۵۷ کیلومتری رخ داده است.

اخبار از خسارات و تلفات این زلزله مخابره نشده است.

