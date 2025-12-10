برپایی غرفه آموزش سلامت و مشاوره فردی در بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب پورغیبالهی با اشاره به اهمیت این برنامه گفت: برپایی غرفه آموزش سلامت در جشن ولادت حضرت زهرا (س) فرصت مغتنمی بود تا ضمن گرامیداشت مقام زن و مادر، آموزشهای کاربردی در زمینه پیشگیری از بیماریها، ارتقای سلامت خانواده و مشاوره فردی به بانوان ارائه شود.
وی افزود: هدف ما این است که با ترکیب ارزشهای معنوی و خدمترسانی اجتماعی، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی خانوادهها برداریم. استقبال مردم از این غرفه نشان داد که نیاز به آموزش و مشاوره در حوزه سلامت بسیار جدی است.
پورغیبالهی با تأکید بر نقش بسیج جامعه پزشکی در ترویج فرهنگ سلامت، اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی بشاگرد تلاش دارد با حضور فعال در مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، خدمات بهداشتی و آموزشی را در دسترس همه قرار دهد و پیوندی میان معنویت و خدمترسانی اجتماعی برقرار کند.
