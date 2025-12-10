آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شروع بارندگی از شب گذشته در سطح شهر کرمانشاه تا این لحظه ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، تعداد ۳۵ مورد آبگرفتگی اماکن توسط تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در سطح شهر رفع شده است.

وی ادامه داد: از ساعات ابتدایی بامداد چهارشنبه و همزمان با تماس‌ها و درخواست کمک شهروندان در خصوص آبگرفتگی اماکن مسکونی و تجاری، امدادگران سازمان آتش‌نشانی به‌همراه خودروهای امدادی و پمپ‌های آبکش به محله‌های شریعتی، رشیدی، تپه فتحعلی‌خان و سایر نقاط درگیر اعزام شدند و عملیات تخلیه آب و ایمن‌سازی اماکن با سرعت و دقت انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در جریان بارندگی شدید شب گذشته، ۳۵ مورد آبگرفتگی اماکن تجاری و مسکونی و همچنین گرفتار شدن دو دستگاه خودرو در آب به این سازمان اعلام شد که تمامی این موارد با تلاش شبانه‌روزی و حضور به‌موقع آتش‌نشانان پرتلاش شهر کرمانشاه رفع و شرایط به حالت ایمن بازگردانده شد.