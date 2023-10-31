به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی که نخستین رویداد بازی‌نامه‌نویسی در مسیر رشد و تولید نوجوانان را با عنوان «بازیستا» برگزار می‌کند، اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد را معرفی کرد.

اولین رویداد بازی‌نامه‌نویسی در مسیر رشد و تولید است که در قالب بازی رومیزی، اتاق فرار و بازی‌های محیطی برگزار می‌شود. در این رویداد، نوجوانان علاقه‌مند به بازی‌سازی بر اساس مجموعه موضوعات استخراج‌شده از محصولات فرهنگی با منابعی از جمله فیلم، کتاب، انیمیشن، سریال و… کار خود را آغاز می‌کنند.

این منابع با آگاهی‌بخشی موضوعی، ذهن مخاطبان را برای تکمیل ورودیه و آغاز مرحله بعد آماده می‌کند. به این ترتیب و بر اساس مرحله اولیه و مقدماتی رویداد، هر شرکت‌کننده ثبت‌نام خود را تکمیل، گروه‌های خود را مشخص، بازی خود را نام‌گذاری خواهد کرد و طرح اولیه بازی خود را می‌نویسند. طرح گفته‌شده باید براساس منطق قصه و روایت نوشته شود تا دبیرخانه رویداد متناسب با آن، پس از بررسی‌های انجام‌شده امتیازدهی کند. امتیازهایی که هر شرکت‌کننده در مرحله مقدماتی دریافت می‌کند به او کمک می‌کند تا وارد فرآیند بازی‌سازی شود و بازی‌نامه خود را تکمیل کند. این امتیازات به او این امکان را می‌دهد تا از آموزش‌های رویداد «بازیستا» برای بازی‌سازی بهره‌مند شود و کار خود را به مرحله داوری و اختتامیه برساند. هر شرکت‌کننده‌ای که به مرحله پایانی برسد در روز اختتامیه باید ماکتی از بازی خود را ارائه کند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. برگزیدگان بازیستا علاوه بر جوایز دریافتی از حمایت‌هایی برای تولید بازی طراحی‌شده خود بهره‌مند می‌شوند.

این رویداد برای تقویت دانش فکری و عملیاتی برنامه‌های خود، شورایی از صاحب‌نظران و متخصصان را جهت تبیین سیاست‌گذاری‌ها به شرح زیر تعیین و معرفی کرد:

مسعود حسنلو

مسعود حسنلو عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی بازی‌نامه‌نویسی بازیستا است. حسنلو، رئیس ستاد فناوری‌های نرم و فرهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارآفرین حوزه صنایع خلاق، پژوهشگر و فعال حوزه سیاست‌گذاری و فرهنگی، عضو شورای نظارت بر اسباب‌بازی، دبیر کارگروه سیاست‌گذاری مجمع فعالان بازی و اسباب‌بازی، دبیر جایزه ملی نوآوری اجتماعی، عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد آبادیران و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره اندیشمندان جوان است.

علی پارسانیا

علی پارسانیا از اعضای این رویداد ملی بوده که هم‌اکنون مشاور وزیر در وزارت آموزش و پرورش است. وی همچنین دبیر قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و پیش از این نیز مدیریت اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و مدیریت بنیاد تربیتی حیات را بر عهده داشت.

علی جانباز

علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان انقلاب اسلامی در حال حاضر ریاست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی بازی‌نامه‌نویسی بازیستا را بر عهده دارد. از جمله سوابق وی می‌توان به معاونت فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی استاپ موشن، عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره صنایع فرهنگی فیروزه و فیلم رشد، مدیرمسئول بخش کودک نشریه قاصدک و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی رسانش، حرکت و طنزآمیز اشاره کرد.

محمدرضا امامقلی

محمدرضا امامقلی، دبیر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی بازی‌نامه‌نویسی بازیستا است. وی هم‌اکنون ریاست حوزه هنری استان قزوین را برعهده دارد. همچنین پیش از این مدیر کانون تربیت تخصص مرکز مستندسازی سفیر فیلم تهران بوده است. از جمله آثار رسانه‌ای وی می‌توان به «زندگی شبکه ای»، مجموعه «کالای کشتار»، مستند «کربلای ۹۴»، مستند «نوزده نوزده» و مستند «خوره» اشاره کرد.

مهدی امیری

مهدی امیری از اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد ملی بوده و همچنین وی در حال‌حاضر مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به راه‌اندازی بازی‌های نشاط و معلولین ویژه خانه سالمندان با عناوین «اولین دوره بازی‌های سالمندی»، داوری چند جشنواره هفته‌های سلامت، دبیری جشنواره تابستانه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱، معاون اداره کل سلامت و راه‌اندازی کانون‌های مختلف از جمله راه‌اندازی کانون‌های مادر و کودک، معلولین، نوجوانان اشاره کرد.

ابوالفضل علی‌آبادی

ابوالفضل علی‌آبادی عضو دیگر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی بازیستا است که از جمله سوابق مدیریتی وی می‌توان به معاونت آموزش و تولید محتوای ستاد مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور، معاونت تولید محتوای مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان اشاره کرد. علی‌آبادی بیش از ۱۷ مورد سابقه مدیریتی تولید محتوا از جمله مدیر تولید محتوای دوره‌های آموزش مجازی تربیت تشکیلاتی برای دانش‌آموزان و مربیان را در کارنامه خود دارد.

امیر قاسمی

امیر قاسمی عضو دیگر شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی بازیستا، هم‌اکنون رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران است و از جمله سوابق وی می‌توان به مدیر موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت اشاره کرد.

همچنین اولین رویداد بازی‌نامه‌نویسی در مسیر رشد و تولید از ۱۵ آبان‌ماه جاری همزمان با برگزاری نشست خبری در حوزه هنری انقلاب اسلامی به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. لازم به ذکر است دبیرخانه رویداد ملی «بازیستا» در حوزه هنری استان قزوین مستقر است و به پیگیری برگزاری مراحل رویداد می‌پردازد.