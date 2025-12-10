کاروان مداحان خراسان جنوبی به محضر مقام معظم رهبری می روند

حجتالاسلام محسن محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، کاروانی متشکل از ۲۰ مداح شاخص و تأثیرگذار استان، با ۱۵ تن از برادران و ۵ تن از خواهران، با عشق و اشتیاقی برای دیدار با مقام معظم رهبری اعزام شدند.
کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در روزی که عطر عشق و ولایت در فضا میپیچد، این ذاکران دلسوخته، بار دیگر در محضر رهبر فرهیخته و ولیِّ زمان خویش گرد می آیند تا زمزمههای عاشقانه و پیامهای رسای خویش را از دریای بیکران معرفت و هدایت ایشان سیراب کنند.
وی با اشاره به اینکه این دیدار، تنها یک ملاقات ساده نیست، بلکه میعاد دلهاست، تصریح کرد: این عزیزان که سالیان متمادی، نام و یاد سالار شهیدان (ع) را بر جان و زبان دارند، امروز از چشمهسار زلال ولایت، جامهایی فراتر برداشتهاند تا رسالت خطیر خویش را در پاسداری از شعائر الهی و زنده نگهداشتن پیام جاودانهی عاشورا، با ایمانی راسختر و عزمی استوارتر پیگیرند.
کارشناس تشکلهای دینی استان، هدف اصلی این سفر معنوی را «تجدید پیمان با ولایت، ارائه گزارش فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، و بهرهمندی از رهنمودهای راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی» برشمرد و خاطرنشان کرد: مداحان اعزامی، این توفیق بزرگ را جلوهای از لطف خداوند و عنایت ویژهی حضرت ولی عصر (عج) میدانند و بر ادامهی فعالیتهای اثرگذار فرهنگی، ترویج معارف ناب اهلبیت (علیهمالسلام) و تقویت جریانهای انقلابی و ارزشی در کانون هیئات مذهبی سراسر استان تأکید دارند.
این مراسم، همزمان با گردهمایی سالانهی مداحان کشور در سالروز میلاد دخت نبی مکرم اسلام (ص) برگزار میشود، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، با همکاری واحد تشکلهای دینی استان، مقدمات و زمینهسازی این سفر پربرکت را فراهم نموده است.
