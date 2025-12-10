به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز داوطلب با تقدیر از خدمات انسان دوستانه داوطلبان و خیرین، بر اثرگذاری عمیق و ماندگار کار داوطلبانه در حل مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: این نوع مشارکت، موتور محرکه بهرهوری و پیشرفت واقعی است.
کار داوطلبانه با عشق و قلب انجام میشود
حقشناس ادامه داد: هر کاری که داوطلبانه انجام بشود، میتواند اثربخشی و کارایی مضاعفی داشته باشد، به خصوص اگر برای مردم و با نیت خیر انجام شود.
وی با اشاره به مبانی دینی و فرهنگی کار داوطلبانه در جامعه ایران، توضیح داد: در قرآن کریم و فرهنگ غنی ما، بر انجام کار نیک و انفاق تأکید فراوان شده است. در گذشته نیز در روستاهای گیلان، سنت «همکاری داوطلبانه» برای کارهایی مانند کشت و برداشت برنج به منظور تسریع در کارها، بسیار رایج بود.
استاندار گیلان با اشاره به حجم کمکهای داوطلبانه، اثرگذاری کیفی آن را برجسته کرد: من مجموعه مبالغی که در اینجا دیدم حدود ۵۰ میلیارد تومان است. بودجه عمرانی استانی ما امسال حدود هشت هزار میلیارد تومان است. اما این ۵۰ میلیارد، چون با عشق و قلبِ طیف وسیعی از داوطلبان انجام میشود، اثرگذاری آن خیلی ماندگارتر است.
وی افزود: در جنگ هم وقتی مردم داوطلبانه به جبهه رفتند، معادلات را تغییر دادند. کار داوطلبانه معجزه میکند.
کار داوطلبانه؛ کلید حل معضل پایین بودن بهرهوری
حقشناس با انتقاد از کمبود بهرهوری در سیستمهای رسمی، کار داوطلبانه را راه حل دانست: در برنامههای پنجساله گذشته تأکید شده بود بخشی از رشد اقتصادی باید از طریق بهرهوری حاصل شود، اما ما به اهداف تعیین شده نرسیدیم. چرا؟ چون کاری که دستوری، وظیفهای یا در ازای دریافت پول باشد، حتی اگر هم اثرگذار باشد، به اندازه کافی کارا نیست.
وی در مقابل تصریح کرد: «اما یک کشاورز که خودش یا یک داوطلب، با عشق کاری را انجام میدهد، نتیجه میگیرد. این منظر فوقالعاده مهم است.
تشکر از سازمان داوطلبان و خیرین گیلان
استاندار گیلان با تقدیر از سه و نیم میلیون داوطلب هلال احمر در کشور، این رقم را نشانهای از «کرامت ذاتی انسان برای کار خیر» خواند و گفت: دولتها فقط باید بستر مناسب را فراهم کنند تا اثربخشی این کار بیشتر شود.
وی از همه داوطلبان و خیرین گیلان تشکر کرد و گفت: خیرین پول نقد میدهند، یک بار خدمت میکنند، اما مطمئناً برکت آن در دلشان هست و مضاعف خواهد شد. امیدواریم با این کمکها بخشی از مشکلات مردم حل شود.
حقشناس در پایان با اشاره به حضور مؤثر داوطلبان در حوادثی مانند سیل رودبار، آنان را «لباس آرامشبخش برای مردم عزیز ایران» توصیف کرد و گفت: داوطلبان در همه صحنهها، از تصادفات تا بحرانها، بیمنت و بی توقع حضور دارند و بسیار کارساز بودهاند.
نظر شما