خسروپناه: فضای مجازی نیازمند مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در آئین رونمایی پوستر دومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای و فضای مجازی سلمان حوزه علمیه خراسان در مشهد با هشدار درباره پیامدهای عدم حکمرانی فعال در فضای مجازی اظهار کرد: اگر ما این فضا را مدیریت نکنیم، دیگران با حکمرانی بر آن، سلطه و استعمار خود را در جان و دل نوجوانان و جوانان ما نهادینه خواهند کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: فضای مجازی گرچه نام «مجاز» دارد، در حال تبدیل شدن به واقعیتی است که سرنوشت انسان را تغییر می‌دهد. این فضا می‌تواند انسان را به تعالی برساند یا او را به پستی و نابودی بکشاند.

وی رسانه و فضای مجازی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای عصر حاضر دانست و گفت: با ظهور هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی که در آینده‌ای نزدیک توسعه بیشتری خواهد یافت باید بتوانیم حکمرانی فضای مجازی و هوش مصنوعی را تبیین و اجرا کنیم.

خسروپناه گفت: برای تحقق این تسلط و حکمرانی، توسعه «حکمت»، «فقه» و «اخلاق فضای مجازی» و نیز مطالعه عرصه‌های مختلف هوش مصنوعی در حوزه‌های علمیه ضروری است که این حرکت در حوزه علمیه مشهد آغاز شده است.