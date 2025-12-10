سپاهان با خیال راحت در صدر ماند؛ کسی جلودار شاگردان محرم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز از هفته سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر میهمان همراه بود. آرش رضاوند (۴۸) تک گل سه امتیازی سپاهان را در این دیدار به ثمر رساند تا شاگردان محرم نوید کیا با کسب ششمین پیروزی متوالی خود در فصل جاری ۲۴ امتیازی شده و رتبه نخست جدول را با یک بازی کمتر حفظ کند.

رضاوند با گل سه امتیازی امشب خود، شمار گل‌های خود در فصل جاری را به ۴ رساند. پیش‌تر او مقابل شمس‌آذر، آخال و مس رفسنجان نیز موفق به گلزنی شده بود. این تعداد گل، بیشترین آمار او در یک فصل لیگ برتر است؛ رکوردی که رضاوند پیش از این تنها در لیگ‌های بیست‌ویکم و بیست‌ودوم با پیراهن استقلال به آن رسیده بود.

آلومینیوم نیز حسرت پیروزی‌اش به ۵ هفته کشید تا بار دیگر روند نزولی در فصل پر فراز و نشیب امسال خود را ادامه دهند. شاگردان مجتبی حسینی با نتیجه امروز ۱۵ امتیازی ماندند و در رده دهم جدول جا خوش کردند.