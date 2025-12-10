ساپینتو: نتیجه تساوی با ملوان عالی نبود؛با احترام به داوری اعتراض دارم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو پس از تساوی یک - یک مقابل ملوان بندرانزلی در هفته سیزدهم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: بازی کردن در شرایط فعلی زمین سخت و باورنکردنی بود. نیمه اول بازی خیلی خوبی داشتیم. بازی رو به جلو انجام دادیم و فرصت ایجاد کردیم. در مقابل رقیبانی مثل ملوان وقتی دو سه موقعیت دارید باید گل بزنید.

سرمربی استقلال تهران افزود: از موقعیت‌های نیمه اول استفاده نکردیم تا بازی را همان موقع تمام کنیم. به بازیکنانم گفتم در نیمه دوم فشار می‌آورند اما رفتار نیمه اول را در ۴۵ دقیقه دوم نداشتیم. آنها یک شوت زدند و به گل رسیدند. فکر می‌کنم با توجه به بازی امروزی که انجام دادیم عادلانه نبود به تساوی برسیم اما امیدوارم از نتیجه امروز درس گرفته باشیم.

ساپینتو درباره عملکرد شاگردان خود در استقلال تصریح کرد: بازیکنانم جنگیدند و موقعیت ایجاد کردند اما گل نزدند. اگر گل می‌زدیم و یک گل هم می‌خوردیم ایرادی نداشت.

او با اشاره به اعتراض‌هایش به داوران تاکید کرد: در فوتبال اروپایی می‌توانیم نقطه نظر خودمان را درباره داوران بگوییم و نظر شخصی خودم را بگویم. من را به خاطر بیان نظرم که با احترام گفتم، نظر دادم اما من را جریمه کردند. من و اسکوچیچ هم همین کار را کردیم. دنبال تجدیدنظر هستیم. می‌توانیم خیلی محترمانه نر خودمان را درباره عملکرد داور بگوییم. این هم قسمتی از داوری است. امروز هم می‌خواهم محترمانه اظهارنظر کنم و به طور شفاف بگویم بازیکن حریف زانوی بازیکن ما را زد اما داور باز هم خطا نگرفت. به طور شفاف پنالتی بود. پس از پایان مسابقه هم به داور گفتم که شما می‌توانستید صحنه را دوباره ببینید چون شما داوران مسئول بازی هستید. از این اتفاق واقعا ناراحتم و امروز نتیجه عادلانه نبود.

سرمربی استقلال در پاسخ به انتقاد خبرنگاری از عملکرد محمدرضا آزادی و موسی جنپو یادآور شد: به نظر شخصی شما احترام می‌گذارم. مهاجم مصدومی مثل نازون داریم و امیدوار هستیم هرچه زودتر برگردد. ما در گلزنی فرصت زیادی داشتیم که گل بزنیم و باید بیشتر گلزنی کنیم و این را قبول دارم. باید کار بیشتری کنیم تا گل بزنیم.

او در خصوص افت فنی یاسر آسانی و کنترل کامل او توسط حریفان در چند بازی اخیر افزود: او باهوش و باتجربه است تا راه حلی برای این کار پیدا کند. او نبردهای یک به یک را درگیر می‌شود تا راهکاری پیدا کند. ما هم حریف را مثل آنها آنالیز کردیم. ما همیشه انتظار بهترین عملکرد را از بازیکنان خود داریم چون به آنها ایمان و باور داریم.

ساپینتو در خصوص شایعه جدایی جلال‌الدین ماشاریپوف از استقلال تاکید کرد: او در لیست ماست و روز به روز روی او کار می‌کنیم و شرایط اگر همینطور پیش برود به تیم هم بر می‌گردد.