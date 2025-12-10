همسر سردار شهید یوسف بردستانی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال مقاومت دیّر و پیشکسوتان بردخون عصر چهارشنبه در فضایی صمیمی و فرهنگی و با حضور بسیجیان برگزار شد.

در حاشیه این دیدار، از همسر سردار شهید یوسف بردستانی به پاس سال‌ها صبر، استقامت و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجلیل و لوح یادبود و هدیه‌ای به ایشان اهدا شد.

سرهنگ پاسدار سید علی حسینی‌نیا، فرمانده سپاه شهرستان دیّر در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر اظهار داشت: برگزاری چنین مسابقاتی نمادی از همبستگی، نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است و می‌تواند نسل جوان را بیشتر با سیره اهل‌بیت (ع) و زندگی شهدا آشنا کند.

وی افزود: تکریم مقام مادر، به‌ویژه مادران و همسران شهدا، در واقع پاسداشت ارزش‌های والایی است که امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌های آنان است.

سرهنگ جبار کشوری، مدیر کانون بسیج ورزشکاران و معاون تربیت بدنی سپاه شهرستان دیّر نیز گفت: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی است و ما تلاش می‌کنیم در مناسبت‌های مذهبی و ملی، چنین برنامه‌هایی را با حضور ورزشکاران برگزار کنیم تا یاد و نام شهدا همیشه زنده بماند.

وی تصریح کرد: برگزاری این‌گونه مسابقات، در کنار ایجاد نشاط و تحرک، بستری برای تقویت روحیه پهلوانی و اخلاق‌مداری در میان ورزشکاران فراهم می‌سازد.