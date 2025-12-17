به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد یوسف وند، فرمانده سپاه اسلامآبادغرب، عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی «چلچراغ آیهها» که با حضور بسیجیان و فعالان قرآنی در مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد، نقش حیاتی قرآن در زندگی فردی و اجتماعی را برجسته کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره ۱,۲۸۷ شهید والامقام شهرستان، به ویژه شهدای قرآنی، اظهار داشت: انس با قرآن رمز عزت، اقتدار و حل مشکلات جامعه اسلامی است و باید در همه ابعاد زندگی جاری باشد.
فرمانده سپاه شهرستان با اشاره به برگزاری مسابقات در شش حوزه خواهران و حضور پرشور بسیجیان از پایگاههای مختلف، گفت: این برنامهها فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای قرآنی و تقویت ارتباط نسل جوان با قرآن کریم است.
یوسف وند با استناد به بیانات رهبر انقلاب افزود: هر جا که از قرآن فاصله گرفتهایم، با مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی بیشتری مواجه شدهایم. قرآن نور است و هرچه بیشتر با آن مجالست داشته باشیم، روح ما صیقل یافته و جامعه از آسیبها مصون میماند.
نظر شما