امواج گرمایی برای سالمندان مبتلا به دیابت و بیماری قلبی کُشنده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعه روی کهنه سربازان آمریکایی ساکن کالیفرنیا نشان داد که گروه مردها عمدتاً آسیبپذیر هستند، به خصوص اگر بیخانمان باشند یا در محلههای فقیرنشین زندگی کنند.
این مطالعه نشان داد که در مقایسه با روزهای خنکتر، فرد مسن در یک روز بسیار گرم، ۴۴ درصد بیشتر احتمال مرگ دارد.
اغلب این محلههای فقیرنشین در شهرهایی واقع شدهاند که در روزهای گرم، "جزایر گرمایی شهری" ایجاد میکنند.
در مقایسه، این تحقیق نشان داد که کهنه سربازان ساکن در محلههای مرفهتر، در یک روز بسیار گرم، تنها ۱۲ درصد بیشتر احتمال مرگ دارند.
دکتر «ایوان شانون»، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه کالیفرنیا گفت: «اگرچه این مطالعه در اداره امور کهنه سربازان انجام شد و فقط شامل کهنه سربازان بود، اما ما انتظار داریم که این یافتهها در مورد غیر کهنه سربازان نیز صدق کند.»
به گفته نویسندگان، کهنه سربازان حاضر در این مطالعه در معرض خطر ویژه گرما بودند، زیرا بسیاری از آنها بیماریهای متابولیکی مانند دیابت یا بیماری قلبی داشتند و برخی از داروهای قلبی میتوانند با افزایش دما، خطرات را افزایش دهند.
شانون در یک بیانیه خبری خاطرنشان کرد: «افرادی که عوامل خطر زمینهای برای بیماری قلبی دارند، از جمله افرادی که بیماریهای شایعی مانند فشار خون بالا و دیابت دارند، در طول موج گرما همچنان در معرض خطر مرگ هستند.»
محققان در این مطالعه پروندههای پزشکی الکترونیکی مربوط به کهنه سربازان کالیفرنیا را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بررسی کردند.
آنها ۱۳۶۰۰ مورد مرگ افراد مبتلا به بیماریهای قلبی-متابولیک (بیماریهایی مانند بیماری قلبی یا دیابت) را در این دوره زمانی یافتند.
این تیم خاطرنشان کرد که این مرگها در روزهای بسیار گرم ۱۰ تا ۱۴ درصد بیشتر از روزهای خنکتر بود.
تیم شانون دریافت که مسکن (با امکان تهویه مطبوع) تفاوت بزرگی ایجاد کرده است و خطر مرگ در روزهای گرم در بین کهنه سربازهای بیخانمان ۲۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای جانبازان خانهدار ۱۲ درصد بوده است.
