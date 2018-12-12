تغییرات اقلیمی ریسک مرگ های قلبی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از کارشناسان بین المللی هشدار می دهند دماهای بالاتر و گرم تر جان افراد مسن و سایر افراد آسیب پذیر در مقابل فشار گرمایی، بیماری قلبی و کلیوی را تهدید می کند.

سال گذشته، بیش از ۱۵۷ میلیون فرد در معرض خطر در جهان در معرض موج گرما قرار گرفتند که به گفته محققان، ۱۸ میلیون نفر بیش از تعداد افراد در سال ۲۰۱۶ بود.

«هیلاری گراهام»، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه یورک انگلستان، در این باره می گوید: «روند تاثیرات تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری های ناشی از آن نشان دهنده ریسک بالا برای سلامت در زمان حال و آینده است.»

طبق گزارش محققان، به طورمیانگین هر فرد بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، در مقایسه با سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵، ۱.۴ روز بیشتر در معرض موج گرما قرار گرفته است.

محققان اذعان می کنند علاوه بر افراد بالا ۶۵ سال، افراد آسیب پذیر ساکن در شهرها، مبتلایان به بیماری قلبی، دیابت و بیماری مزمن تنفسی بیشتر در مقابل افزایش دما و تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند.

به گفته محققان مردم اروپا و مدیترانه شرقی بیش از مردم آفریقا و آسیای جنوب شرقی در برابر این تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند چراکه افراد مسن بسیاری در شهرهای اروپایی زندگی می کنند. ۴۲ درصد اروپاییان و ۴۳ درصد مردم مدیترانه شرقی بالا ۶۵ سال هستند که در برابر گرما آسیب پذیرترند، در حالیکه تعداد افراد مسن بالا ۶۵ سال در آفریقا ۳۸ درصد و در آسیای جنوب شرقی ۳۴ درصد است.