به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر چهارشنبه در بازدید از شرکت املاح معدنی ایران شهرستان آرادان، اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور انتقال حساب بانکی شرکتها به استانها در دست اقدام است.
وی ادامه داد: از مزایای این طرح افزایش گردش مالی در استانها و تقویت قدرت وام دهی بانکها خواهد بود که در نهایت ذی نفع آن واحدهای تولیدی و مردم خواهند بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه طبق گفته بانک مرکزی مشکلات این انتقال تسهیل و رفع میشود، ابراز داشت: این اتفاق هنوز برای هیچ شرکتی رخ نداده و میطلبد تا پیگیریهای بیشتری انجام شود.
میدری از موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص زمین مسکن کارگری خبر داد و تصریح کرد: این اقدام میتواند گره تأمین مسکن کارگران را حل کند چرا که بخش عمدهای از درآمد کارگری به مقوله مسکن صرف میشود.
وی از انجام مذاکرات برای ساخت منازل مسکونی خبر داد و افزود: در این طرح زمین به نام کارخانه خواهد بود و استفاده آن توسط کارگران انجام میشود.
