۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

افتتاح ۴۸ واحد مسکن کارگری سمنان؛ یک‌هزار واحد مسکونی کلنگ زنی می‌شود

سمنان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از افتتاح ۴۸ واحد مسکن کارگری در استان خبر داد و گفت: این پروژه با حضور وزیر تعاون در راستای ارتقای سطح رفاه کارگران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی عصر چهارشنبه در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان اقتصادی در سالن یادگار امام استانداری سمنان، اظهار داشت: با حضور وزیر ۴۸ واحد مسکن کارگری شهر سمنان افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: رویکرد این طرح ارتقای رفاه کارگران و توجه به وضعیت آنها است لذا ساخت یک هزار واحد مسکونی کارگری برای استان در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تعداد متقاضی مسکن کارگری را در استان ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و ابراز داشت: به همین منظور عملیات کلنگ زنی مسکن کارگری انجام و ساخت آن در دستور کار خواهد بود.

نورانی با اشاره به اینکه این ۴۸ واحد از مجموع ۵۶۰ واحدی است، چنین ادامه داد: بلوک‌های بعدی طی ماه‌های آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

وی از فعالیت پنج تعاونی توسعه و عمرانی در سمنان خبر داد و تصریح کرد: بر پایه همین تعاونی‌ها توسعه و تسهیل سرمایه گذاری جمعی و مردمی در دستور کار است.

