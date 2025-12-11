کمبود «نیروی متخصص» معضل تولیدگران؛ کارگران نیازمند آموزش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مجموعه طب پلاستیک شاهرود با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی بیان کرد: سبب خرسندی است که کارخانهها و واحدهای تولیدی کشورمان در زمینه رفاه و به خصوص ورزش کارگری سرمایه گذاریهای خوبی را صورت داده اند.
وی افزود: واحدهای غیردولتی بعضاً شاید این تصور را پیش بیاورند که ممکن است مسئولیت مدنی و رسالتی که در قبال کارگران دارند را فراموش میکنند اما بازدیدهای ما در نقاط مختلف کشور خلاف این موضوع را به اثبات رسانده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در زمینه آموزش فنی و حرفهای هم شاهد هستیم که اتفاقات خوبی در مجموعههای صنعتی استان سمنان و شهرستان شاهرود رخ داده تا بتوانیم شاهد بروز و ظهور کارگران دارای مهارت باشیم، گفت: این موضوع بخشی از دغدغه تأمین نیروی کار را هم خواهد کاست.
میدری ضمن قدردانی از همه کارخانههایی که در طرح همنوا حضور دارند، ابراز کرد: این طرح طی تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش اجرایی شده و رسالت اصلی آن حضور دانش آموزان در مکانهای واقعی کار و مواجهه با شرایط کار است از سوی دیگر باید گفت یک واحد صنعتی حتی میتواند محتوای آموزشی را هم تعیین کند.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی حتی میتوانند در زمینه نیازهای خودشان محتواهای آموزشی هم ارائه دهند تا نیروی کار با بتوانند در طرحهای مختلف مورد آموزش قرار دهند، افزود: این اتفاقات سبب میشود تا نیروی کار متخصص را بتوانیم برای واحدهای تولیدی تربیت کنیم لذا واحدهای صنعتی خودشان باید به میدان بیایند مسائل را مدیریت کنند، نیروی انسانی مدرس و مربی را تأمین کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیتهای خوب آموزش فنی و حرفهای و هنرستانها در سراسر کشور تاکید کرد: واحدهای صنعتی میتوانند پیشگام شده و خودشان اشکال مختلف همکاری را طراحی کنند که نمونه آن را میتوان در همین استان سمنان شاهد بود.
میدری با بیان اینکه ۷۵ درصد از نوجوانان آلمانی به صورت خودجوش به سمت هنرستانها گرایش دارند، گفت: در کشور ما طبق بررسیهایی که اتاق بازرگانی صورت داده، کمبود نیروی انسانی به خصوص کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از ده مشکل اصلی و مهم تولید و اقتصاد کشورمان محسوب میشود و از سوی دیگر باید تاکید کرد که نیروی کار ماهر هم ثبات شغلی و هم دستمزد بهتری دارد و این هم به خودش و هم به واحد تولیدی کمک خوبی خواهد کرد.
نظر شما