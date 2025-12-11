احیای ۲ کارخانه بزرگ در شاهرود؛ مشکلات درمان کارگران رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح پنجشنبه در جریان بازدید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجموعه ذوب آهن شاهرود با بیان اینکه در ارتباط با راه اندازی این مجموعه تولیدی در سطح ملی، استانی و شهرستانی جلسات متعددی برگزار شده است، تاکید کرد: چندین سرمایه گذار برای کارخانه ذوب آهن شاهرود پیدا شد اما با بررسی‌ها مشخص شد که این افراد عمدتاً اهلیت لازم را ندارند و کارخانه تقریباً دو سال تعطیل بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، یک سرمایه گذار دارای اهلیت به میدان آمد و کارخانه مجدداً راه اندازی شده است، افزود: این کارخانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر اشتغال دارد و له دنبال آن هستیم که زمین مشرف به کارخانه ذوب آهن شاهرود را هم دریافت کرده و الحاق کنیم تا بتوانیم شاهد فاز توسعه این مجموعه هم باشیم.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه این طرح توسعه هم اشتغال و هم تولید کارخانه را بهبود خواهد بخشید و سبب ارتقای توان تولیدی می‌شود، گفت: یکی از کارهای ارزشمند دولت و مجموعه وزارت کار، راه اندازی همین کارخانه ذوب آهن شاهرود بود که دو سالی می‌شد، تعطیل بود.

آصفری همچنین از تعطیلی ۱۲ ساله پالایشگاه پیروزی شاهرود بعد از وقوع آتش سوزی در این مجموعه خبر داد و بیان کرد: راه اندازی و احیای مجدد پالایشگاه بنزین و نفت در شهرستان شاهرود از دیگر برنامه‌هایی است که پیگیری‌های زیادی برای آن شده و نشست‌های بسیاری هم در دست برگزاری است.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که موانع راه اندازی دوباره پالایشگاه کاملاً رفع شود، تاکید کرد: همین حالا مجموعه پالایشگاه پیروزی راه اندازی شده و توانسته در بدو امر ۶۰ نفر اشتغال را هم ایجاد کند لذا تلاش می‌کنیم که تا یک ماه آینده فاز اول این پالایشگاه با تولید پنج هزار بشکه بنزین به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار بگیرد اما در شهرستان شاهرود کماکان دارای مشکلاتی است که می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد.

فرماندار شاهرود با اشاره به حضور شستا و تأمین اجتماعی در کارخانه‌های سیمان، فولاد، مجموعه هتل‌های جهانگردی و … بیان کرد: واقعیت امر این است که علیرغم همه این گستردگی کار در مجموعه شستا و تأمین اجتماعی، آنطور که باید و شاید این مجموعه‌ها سهمی در توسعه شهرستان شاهرود ندارند و سهم آنان به خوبی پرداخت نمی‌شود.

آصفری در ادامه گفت: ما مشکلاتی در حوزه درمانی در شاهرود داریم که اگر بتوانیم در حوزه تأمین اجتماعی و درمانی کارگران شهرستان شاهرود کاری صورت دهیم، یک کار با برکت در مجموعه دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد بود که همه جامعه کارگری و مردم شهرستان شاهرود از برکات آن بهره مند می‌شوند.