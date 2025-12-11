هشدار نماینده مجلس: خدمات درمانی تأمین اجتماعی شاهرود و میامی در تنگنا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در حاشیه بازدید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مجموعه ذوب آهن شاهرود همزمان با صبح پنجشنبه با اشاره به ظرفیت‌های شاهرود در موضوعات مختلف اقتصادی و تولیدی بیان کرد: در استان سمنان، عموماً و در دو شهرستان شاهرود و میامی خصوصاً هیچ واحدی وجود ندارد که دولت سرمایه گذاری بر روی آنها کرده باشد و تماماً کارخانه‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در زمینه‌های تولیدی امیدآفرینی در منطقه شاهرود و میامی کرده است، افزود: امیدواریم که واحدهای دیگری هم بتوانیم استقرار دهیم و همچنین بتوانیم احیای واحدهای تعطیل و راکد را هم در دستور کار قرار دهیم که از جمله آنها می‌توان به پالایشگاه پیروزی اشاره کرد که سال‌ها تعطیل رها شده است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیای این واحدها اشتغال بسیار خوبی را هم به این شهرستان‌ها هدیه می‌دهد، تاکید کرد: به دنبال احیای واحدها با تسهیل گری هستیم تا همه از برکات آن بهره مند شوند.

عجم با بیان اینکه حمایت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته به این مجموعه مانند تأمین اجتماعی، بهزیستی، شستا و … می‌تواند امید احیای تولید و اشتغال را در شاهرود و میامی روشن نماید، تاکید کرد: مشکلاتی در دو شهرستان شاهرود و میامی وجود دارد که امیدواریم دولتمردان به خصوص در حوزه کارگری و خدمات مرتبط با این حوزه و روابط کار و کارفرما، پیگیری‌هایی را صورت دهند.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی در تأمین اجتماعی در شاهرود و میامی دچار تنگناهای و مشکلات جدی است، افزود: نیاز به توسعه و تجهیزات جدید و همچنین پلی کلینیک و بیمارستان و … از جمله مهمترین کمبودها و نیازهای شاهرود و میامی است که طی نامه نگاری‌هایی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز پیگیری خواهد شد تا به نتیجه برسیم.