به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح دوشنبه در دیدار با اعضای شورای صنعت بیمه آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه در آرامش روانی و اقتصادی جامعه گفت: صنعت بیمه از مشاغل و خدماتی است که با اطمینان‌بخشی، کاهش نگرانی‌ها و مدیریت ریسک زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و باید به‌گونه‌ای عمل شود که رضایت عمومی به‌صورت ملموس افزایش یابد.

وی افزود مردم بیمه را در زمان وقوع حادثه قضاوت می‌کنند و ادامه داد: اگر فرآیند جبران خسارت طولانی، فرسایشی و همراه با بی‌احترامی باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، در حالی که سرعت، احترام و سهولت در ارائه خدمات می‌تواند نگاه جامعه به صنعت بیمه را متحول کند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه خدماتی در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: اخذ حق بیمه باید منصفانه و متناسب با خدمات باشد و پرداخت خسارت نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری همراه شود، زیرا هدف اصلی بیمه، جبران به‌موقع خسارت و حفظ کرامت مردم است.

وی همچنین به ظرفیت فرهنگی و اجتماعی بیمه اشاره و تصریح کرد: توسعه بیمه‌های بلندمدت، به‌ویژه در حوزه خانواده، فرزندان و آینده‌نگری اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های نسل‌های آینده و افزایش احساس امنیت اجتماعی داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت بیمه گفت: فعالیت در این حوزه صرفاً یک شغل اقتصادی نیست، بلکه خدمتی اجتماعی و آرامش‌بخش به مردم محسوب می‌شود و هر اقدامی که رضایت بیمه‌گذاران را افزایش دهد، دارای اجر و برکت معنوی خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح فرآیندها، تقویت پاسخگویی، کاهش بروکراسی و اهتمام به حقوق مردم، شاهد ارتقای جایگاه صنعت بیمه و افزایش اعتماد عمومی در جامعه باشیم.