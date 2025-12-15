  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

مطهری‌اصل: رضایت مردم و کرامت ارباب‌رجوع، شاخص موفقیت صنعت بیمه است

مطهری‌اصل: رضایت مردم و کرامت ارباب‌رجوع، شاخص موفقیت صنعت بیمه است

تبریز- امام جمعه تبریز تأکید کرد رضایت مردم و حفظ کرامت ارباب‌رجوع باید شاخص اصلی موفقیت صنعت بیمه باشد و سرعت و احترام در ارائه خدمات اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح دوشنبه در دیدار با اعضای شورای صنعت بیمه آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه در آرامش روانی و اقتصادی جامعه گفت: صنعت بیمه از مشاغل و خدماتی است که با اطمینان‌بخشی، کاهش نگرانی‌ها و مدیریت ریسک زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و باید به‌گونه‌ای عمل شود که رضایت عمومی به‌صورت ملموس افزایش یابد.

وی افزود مردم بیمه را در زمان وقوع حادثه قضاوت می‌کنند و ادامه داد: اگر فرآیند جبران خسارت طولانی، فرسایشی و همراه با بی‌احترامی باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، در حالی که سرعت، احترام و سهولت در ارائه خدمات می‌تواند نگاه جامعه به صنعت بیمه را متحول کند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه خدماتی در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: اخذ حق بیمه باید منصفانه و متناسب با خدمات باشد و پرداخت خسارت نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری همراه شود، زیرا هدف اصلی بیمه، جبران به‌موقع خسارت و حفظ کرامت مردم است.

وی همچنین به ظرفیت فرهنگی و اجتماعی بیمه اشاره و تصریح کرد: توسعه بیمه‌های بلندمدت، به‌ویژه در حوزه خانواده، فرزندان و آینده‌نگری اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های نسل‌های آینده و افزایش احساس امنیت اجتماعی داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت بیمه گفت: فعالیت در این حوزه صرفاً یک شغل اقتصادی نیست، بلکه خدمتی اجتماعی و آرامش‌بخش به مردم محسوب می‌شود و هر اقدامی که رضایت بیمه‌گذاران را افزایش دهد، دارای اجر و برکت معنوی خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح فرآیندها، تقویت پاسخگویی، کاهش بروکراسی و اهتمام به حقوق مردم، شاهد ارتقای جایگاه صنعت بیمه و افزایش اعتماد عمومی در جامعه باشیم.

کد خبر 6689687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها