تحولات منطقه محور دیدار وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «گدعون ساعر»، همتای اسرائیلی خود درباره مسائل امنیتی منطقه و اجرای طرح صلح ترامپ در غزه رایزنی کرده است.
در حالی که دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت بی بدیل آن از رژیم صهیونیستی از مهمترین علل بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است، وزارت امورخارجه آمریکا ادعا کرد که روبیو و ساعر بر پایبندی واشنگتن و تلآویو به همکاری مشترک برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گزارش داد که در این گفتوگو، اوضاع سوریه و لبنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
