  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۵:۲۷

تحولات منطقه محور دیدار وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل

تحولات منطقه محور دیدار وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل

وزارت امور خارجه آمریکا از دیدار روبیو با وزیر خارجه اسرائیل درباره امنیت منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «گدعون ساعر»، همتای اسرائیلی خود درباره مسائل امنیتی منطقه و اجرای طرح صلح ترامپ در غزه رایزنی کرده است.

در حالی که دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت بی بدیل آن از رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین علل بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است، وزارت امورخارجه آمریکا ادعا کرد که روبیو و ساعر بر پایبندی واشنگتن و تل‌آویو به همکاری مشترک برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گزارش داد که در این گفت‌وگو، اوضاع سوریه و لبنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کد خبر 6685305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها