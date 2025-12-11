سفر محرمانه مقام تایوانی به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که معاون وزیر خارجه تایوان به تازگی طی سفری محرمانه به اراضی اشغالی رفته است.
این منابع اضافه کردند که سفر مقام تایوانی به اراضی اشغالی طی هفتههای گذشته صورت گرفته است.
سفر مسئولان تایوانی به اراضی اشغالی مسبوق به سابقه نیست. همچنین گزارش شده که تایوان به دنبال همکاریهای دو جانبه با رژیم صهیونیستی در زمینههای امنیتی است.
لازم به ذکر است که موضوع تایوان به یک مناقشه میان چین و تل آویو تبدیل شده است.
پیش از این پایگاه سوهو چین در گزارشی نوشته بود، ۱۳ نمایندهٔ صهیونیست بیانیهای صادر کردند و از عضویت «ناظر» تایوان در سازمان جهانی بهداشت حمایت نمودند. از نگاه تحلیلگران، این اقدام بیشتر با هدف «جلب رضایت واشنگتن» انجام شده بود. در این گزارش آمده است که این نمایندگان تصور داشتند چین صرفاً واکنشی محدود و نمادین نشان میدهد؛ اما آنان حساسیت بالای پکن نسبت به مسئلهٔ تایوان را نادیده گرفتند و عملاً زمینهٔ یک تنش گستردهتر را فراهم ساختند.
سوهو توضیح میدهد که پشت این اقدام، تنها انگیزههای خارجی وجود نداشت. برخی از این نمایندگان روی روابط نظامی-تجاری با تایوان حساب باز کرده بودند.
