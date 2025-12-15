هواشناسی: استان اصفهان ۶۱ درصد کاهش بارندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلی‌متر و در کشور ۲۴۰ میلی‌متر است و سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.

بر پایه آمار اداره کل هواشناسی، میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (یکم مهرماه ۱۴۰۴) تا امروز ۲۴ آذرماه به ۱۷.۸ میلیمتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ میلیمتر افزایش نشان می‌دهد. در آمار مقایسه‌ای هواشناسی استان به مجموع بارش استان در مدت مشابه سال گذشته اشاره نشده است.

بر اساس این آمار میانگین حسابی میزان بارندگی سال جاری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است اما نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه ۶۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر پایه آمار هواشناسی، امسال تاکنون شهر اصفهان (مرکز استان) با دریافت ۱۰ میلیمتر بارش خشک‌ترین پاییز را سپری کرده است به طوری که نسبت به سال گذشته، در حال حاضر ۹۹.۶ درصد (نزدیک به ۱۰۰ درصد) کاهش بارندگی دارد. دیگر شهرهای مناطق مرکزی استان از جمله نجف‌آباد. زرین‌شهر و مبارکه نیز شرایط مشابهی دارند.

فریدونشهر با ۶۰ میلیمتر، خوانسار ۴۹.۸ میلیمتر و سمیرم با ۴۹ میلیمتر بیشتر بارندگی را از ابتدای پاییز امسال تاکنون دریافت کردند که این مناطق نیز نسبت به سال گذشته و میانگین دوره بلند مدت بین ۳۶ تا ۶۸ درصد کمبود بارش دارند.

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است که از اواخر وقت امروز سامانه بارشی با ماهیت جنوبی، مناطق مختلف کشور از جمله استان اصفهان را فرا می‌گیرد که با بارندگی‌های مطلوبی همراه خواهد بود.

در همین ارتباط لیلا امینی رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از شامگاه امروز دوشنبه سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب استان فعال می‌شود.

به گفته وی، فعالیت این سامانه تا اوایل هفته آینده به صورت افزایش ابر، مه آلودی، بارش برف و باران خواهد بود و در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ و گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر استان کولاک برف پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: اوج فعالیت سامانه در روزهای چهارشنبه تا اواخر روز جمعه (۲۶ تا ۲۸ آذر) سراسر مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

امینی با اشاره به اینکه دمای هوا طی این هفته با ماندگاری هوای سرد و کاهش میانگین دما بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس همراه خواهد بود، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس زیر صفر طی ۲۴ ساعت پیش رو سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.