کیفیت هوای تهران قابل قبول شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: پس از چند روز آلودگی هوا همزمان با بهبهود وضعیت جوی و بارش باران و وزش باد میانگین شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است. همچنین میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۴ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.