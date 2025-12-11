  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

کیفیت هوای تهران قابل قبول شد

کیفیت هوای تهران قابل قبول شد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: پس از چند روز آلودگی هوا همزمان با بهبهود وضعیت جوی و بارش باران و وزش باد میانگین شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است. همچنین میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۴ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

کد خبر 6685367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها