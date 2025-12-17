به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، با اشاره به مصوبات دولت چهاردهم و تصمیمات سفر رئیس‌جمهور به استان، بر لزوم پیگیری مؤثر فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول برای فعال‌سازی هرچه سریع‌تر پروژه کتابخانه مرکزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی از اولویت‌های مهم فرهنگی استان به شمار می‌رود، افزود: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان باید به‌صورت مستمر گزارش پیشرفت این پروژه را ارائه دهد و این موضوع به‌عنوان دستور کاری جدی در جلسات مرتبط دنبال شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به رویکرد «مدیریت محله‌محور» گفت: این رویکرد که با تدبیر رئیس‌جمهور و از سوی وزارت کشور در حال اجراست، فرصت مناسبی برای ساماندهی و پیگیری فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله ترویج کتاب‌خوانی در سطح محلات فراهم می‌کند.

حبیبی با تأکید بر اینکه چالش حوزه کتاب تنها محدود به کمبود فضاهای فیزیکی نیست، تصریح کرد: امروز نیازمند برنامه‌ریزی نرم‌افزاری و استفاده از روش‌های خلاقانه برای ارتباط مؤثر با نوجوانان و جوانان هستیم، چرا که تغییر سبک زندگی و گسترش فضای مجازی، شیوه مطالعه را دگرگون کرده است.

وی استفاده از ظرفیت خیرین را یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی دانست و گفت: همان‌گونه که خیرین مدرسه‌ساز نقش مهمی در حوزه آموزش ایفا کرده‌اند، می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند از ظرفیت خیرین کتاب و کتابخانه‌ساز نیز بهره گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی مدیران اجرایی افزود: گاهی اثرگذاری یک اقدام فرهنگی از پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی نیز بیشتر است و غفلت از این حوزه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی همچنین راه‌اندازی «استودیو کتاب» را طرحی نوآورانه، کم‌هزینه و اثرگذار توصیف کرد و افزود: این طرح با حمایت سازمان برنامه‌وبودجه و شهرداری‌ها می‌تواند نقش مهمی در تولید محتوای فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی ایفا کند.

حبیبی در پایان بر اجرای دقیق سهم قانونی کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها تأکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره برای ساماندهی، ابلاغ و نظارت بر پرداخت منظم این سهم خبر داد.